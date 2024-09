10 anni dei Freevocies, concerti per l’anniversario al Kulturni Dom di Gorizia

Dieci anni. Dieci anni di musica e canzoni che hanno fatto dei Freevoices una presenza costante sul nostro territorio. La Grande Guerra, l’emigrazione, il lavoro, il cantiere, le donne, il confine sono solo alcuni dei tanti temi affrontati e narrati in recital come Doppio Fronte, Giostra italiana, Mio Fratello che guardi il Mondo, Navi in un mare di note, Parenti lontani e via dicendo, fino ai più recenti Noi siamo il tempo e Siamo così per parlare di sostenibilità, natura, pace e parità di genere. I Freevoices ricorderanno questi intensi dieci anni sabato 14 e domenica 15 settembre, in replica, con un concerto dal titolo “2014/2024 Testimoni di un territorio” che avrà luogo al Kulturni Dom di Gorizia con inizio, sabato, alle 20.30 (biglietti esauriti) e domenica rispettivamente alle 11.00 e alle 18.00. Un concerto del decennale che si annuncia come un susseguirsi di emozioni ,ricordi e soprattutto tanta musica per raccontare il cammino di questo gruppo di giovani che, partiti dai banchi del liceo, hanno saputo realizzare, man mano, un’esperienza che è singolare e unica nel panorama corale italiano ed in particolare in quello dello show choir di cui essi rappresentano una delle formazioni di maggiore spicco. La direzione è affidata a Manuela Marussi mentre gli arrangiamenti musicali e l’accompagnamento al pianoforte sono di Gianni Del Zotto. Il violino di Laura Grandi e le percussioni di Francesco Pandolfo con il basso di Riccardo Pitacco/Luca Amatruda e la chitarra di Karim Tavani completano la performance che sarà arricchita dalle voci recitanti di Paola Aiello ed Enrico Cavallero. Le coreografie sono di Marco Rigamonti. L’evento si svolge con il contributo di Fondazione Carigo e Cassa Rurale FVG. Guest della serata la cantante slovena Tatjana Mihelj per un messaggio che, nello spirito di GO!2025, supera i confini e abbatte le barriere. Per informazioni e prevendita ci si può rivolgere alla biglietteria del Kulturni dom di Gorizia, via I. Brass 20 – 34170 Gorizia (tel. 0481 33288) INFO@KULTURNIDOM.IToppure direttamente online su WWW.VIVATICKET.COM.