103^ Stagione degli Amici della Musica di Udine: serata scandita dalle note del Quartetto Penderecki

Musica da camera coi fiocchi mercoledì prossimo 27 novembre: la 103^ Stagione degli Amici della Musica di Udine prosegue al Palamostre, ore 19.22, con una serata scandita dalle note del Quartetto Penderecki. Due violini, viola e violoncello per un programma che si ispira ai toni più classici della letteratura musicale, a iniziare dal Quartetto op. 64 n. 5 in do maggiore “L’allodola” (Allegro moderato, Adagio cantabile Menuetto, Finale) di Franz Joseph Haydn, seguito dall’incantevole “Andante per archi” dal Quartetto op.67 in si bemolle maggiore di Johannes Brahms. Altra atmosfera invece con il Quartetto per archi in fa maggiore (Allegro moderato, Assez vif, très rythmé, Très lent, Vif et agité) di Maurice Ravel, per finire con il sorprendente “A Letter from the After-life” del canadese (classe ’78) Dinuk Wijeratne.

L’esecuzione di Jeeremy Bell e Jerzy Kaplanek ai violini, Christine Vlajk alla viola e Katie Schlaikjer al violoncello lascerà ampio spazio a creatività e virtuosismo: non a caso, il Quartetto Penderecki è uno dei più rinomati ensemble cameristici della scena internazionale, attualmente in residenza della Wilfrid Laurier University di Waterloo (Ontario) e applaudito in Europa, Americhe, Asia e Australia.

La 103^ Stagione degli Amici della Musica è realizzata con il contributo del Ministero della Cultura, della Regione FVG, della Fondazione Friuli e del Comune di Udine, grazie al sostegno della BCC Banca di Udine, Confindustria Udine, NordGroup e Oro Caffè (che offre a tutti i presenti un caffè prima di ogni concerto), accanto alle già consolidate sinergie con Università di Udine, ERT, Fondazione Renati, ABAU Accademia Tiepolo, Società Filologica Friulana e Club per l’Unesco di Udine. Prevendite su Vivaticket e al botteghino del Palamostre, con biglietti acquistabili fino a esaurimento dei posti, 40 minuti prima di ogni concerto.

Altri dettagli sul sito www.amicimusica.ud.it.