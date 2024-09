103^ Stagione di Concerti Amici della Musica di Udine

Originalità e tradizione si intrecciano nel nuovo cartellone degli Amici della Musica di Udine. Il traguardo secolare è ormai un ricordo: siamo alla stagione 103 e la grande musica da camera costella una serie di appuntamenti firmati ancora una volta dalla direzione artistica di Luisa Sello, presidente di un sodalizio che dal 1922 traccia la storia del concertismo friulano. Dedicata alla memoria di Enzo Barazza, una delle colonne degli Amici, la rassegna è stata presentata stamattina a Palazzo Torriani, nel corso di una conferenza stampa in musica, con Francesca Arcidiacono alla chitarra, Aurora Sabia al pianoforte e la stessa Sello al flauto.

Alla presentazione sono intervenuti l’Assessore alla Cultura del Comune di Udine Federico Pirone, il Prorettore dell’UNIUD Andrea Cafarelli, il Presidente della Fondazione Friuli Giuseppe Morandini, il Direttore Generale di Confindustria Udine Michele Nencioni, il Presidente della Banca di Udine Lorenzo Sirch e il Presidente dell’Accademia Tiepolo Michele Florit.

Insieme a loro, un folto pubblico di appassionati e rappresentanti degli enti pubblici e privati che supportano la rassegna, realizzata con il contributo del Ministero della Cultura, della Regione, della Fondazione Friuli e del Comune di Udine, grazie al sostegno della BCC Banca di Udine, Confindustria Udine, NordGroup e Oro Caffè, accanto alle già consolidate sinergie con Università di Udine, ERT, Fondazione Renati, ABAU Accademia Tiepolo, Società Filologica Friulana e Club per l’UNESCO di Udine.

Taglio del nastro al Palmostre lunedì 21 ottobre con una coppia di straordinari musicisti: la violinista Aiman Mussakhajayeva e Bruno Canino al pianoforte, per una serata all’insegna del virtuosismo su pagine di Beethoven, Vitali, Saint-Saens e Ravel.

Immancabile presenza quella di Roberto Cappello , che quest’anno torna con la formula “and friends” per un programma sorprendente: lo ascolteremo il 6 novembre insieme a flauto, contrabbasso e batteria in un concerto dal titolo “relazioni costanti classic and jazz”, gustando pagine di Milhaud, Bolling, Guiot e Piazzolla, insieme alla fantastica Rapsodia in blu di Gershwin, a cent’anni dalla sua composizione.

Gli artisti canadesi del Quartetto d’archi Penderecki sono attesi invece il 27 novembre : sui leggii, Haydn, Brahms, Ravel e contemporanei d’oltreoceano.

Il direttore austriaco Ernest Hoetzl salirà poi sul podio dell’Orchestra d’archi dell’Accademia Musicale Naonis il 4 dicembre : le parti solistiche sono affidate alla flautista Margherita Brodski e alla violinista Karolina Nowotczynska, in brani di Mercadante, Bach e Grieg.

Come di consueto, il nuovo anno si apre con la serata celebrativa per il compleanno degli Amici della Musica. A fare gli auguri per i 103 anni dell’associazione, l’ 8 gennaio è il pianista bulgaro Ludmil Angelov . Specializzato nell’esecuzione della musica polacca, non a caso intitola il programma per gli Amici della Musica “Chopin e gli altri”.

Si prosegue il 29 gennaio con Myriam Dal Don al violino e Maria Grazia Bellocchio al pianoforte in musiche di Franck, Massenet e Prokofiev, mentre il 19 febbraio ecco una fusione di culture diverse, unite sotto il segno universale della musica classica, con il Trio Cosmopolitan a interpretante Shostakovich e Dvorak.

Nel 100° anniversario della prima mondiale de “Il tramonto” di Respighi, da lui stesso diretta a Udine nel marzo 1924, sul palco del Palamostre il 25 marzo ci saranno ben due pianoforti, per un favoloso impatto acustico e scenico: Marco Sollini e Salvatore Barbatano eseguiranno Rachmaninov, Respighi e Ravel.

La stagione si chiuderà il 2 aprile con una serata pronta a stupire: i protagonisti di “Musica e Magia” saranno il chitarrista Adriano Del Sal e il prestigiatore Jack Nobile (youtuber da un milione e mezzo di follower), in un mix dal carattere innovativo, che non mancherà di entusiasmare un pubblico prevedibilmente eterogeneo.



Accanto al cartellone, torna poi la rassegna parallela “Concerti Torriani” nella Torre di Santa Maria , dove trova la sua nuova residenza il rinnovato gran coda Steinway & Sons 1961, storica acquisizione dell’Associazione, diventato simbolicamente il pianoforte della città: si inizia il 17 gennaio con il Trio Felix (voce, clarinetto, pianoforte) per proseguire il 14 febbraio con il duo Loguercio Piemonti (violino e pianoforte). Seguono due appuntamenti del progetto MAD Musica Arte Donna, dedicati alle compositrici che si sono imposte in un panorama che nei secoli era quasi esclusivamente riservato ai “colleghi”: il 7 marzo duo Finco Bertuzzi (flauto e pianoforte) e il 21 marzo Martina Frezzotti al pianoforte, in un omaggio alla poetessa friulana Elsa Buiese.

Inoltre, dal 19 al 24 agosto 2025 torna il Campus Internazionale della Musica , abbinato al XXI Concorso Euroregione 2025 .

Tra gli appuntamenti del 2025 con gli Amici della Musica, è da segnalare infine l’undicesima edizione del Festival Udine Castello “Angeli e Segrete” , dall’11 al 25 maggio.

Anche quest’anno i concerti al Teatro Palamostre iniziano consolidato al orario delle 19:22 per ricordare il traguardo dei 100 anni dell’Associazione Amici della Musica di Udine, fondata appunto nel 1922. I “Concerti Torriani” nella Torre di S. Maria si svolgono invece alle ore 17, con acquisto biglietti direttamente in loco.

Prevendita abbonamenti (prezzo invariato rispetto allo scorso anno: da 70 a 120 euro) dal 23 settembre al 21 ottobre, da lunedì a sabato dalle 17:30 alle 19:30, presso il botteghino del Teatro Palamostre, oppure al concerto di apertura (info 0432.506925). I biglietti per i singoli concerti si possono invece acquistare anche su Vivaticket o, fino all’esaurimento dei posti, 40′ prima di ogni concerto. Altri dettagli sul sito www.amicimusica.ud.it .