11 progetti su manifattura avanzata, ambiente, territorio, agrifood di giovani ricercatori Ateneo Udine

Undici progetti riguardanti lo sviluppo della manifattura avanzata, l’ambiente, il territorio e l’agrifood per contribuire alla competitività della regione. Gli autori, giovani ricercatori dell’Università di Udine, li presenteranno, illustrando anche i potenziali benefici, martedì 27 gennaio, dalle 15.15, nella Torre di Santa Maria di Palazzo Torriani a Udine (via Zanon 24). Le ricerche, durate un anno, rientrano nel progetto Inest, l’ecosistema dell’innovazione del Triveneto. L’appuntamento, intitolato “Giovani ricercatori Inest. Le ricadute dei progetti per la competitività del territorio”, è organizzato dall’Ateneo friulano con Confindustria Udine.

I lavori si apriranno con i saluti: del rettore, Angelo Montanari, già coordinatore del consiglio scientifico di Inest e referente scientifico per l’Ateneo; del presidente del Gruppo Giovani imprenditori di Confindustria Udine, Giacomo Andolfato; della direttrice dell’Unità operativa specialistica Ricerca, innovazione, fondo sociale europeo plus e altri fondi comunitari della Regione Friuli Venezia Giulia, Ketty Segatti. A seguire Luca Fabbri, direttore generale del Consorzio Inest, parlerà del progetto e delle sue prospettive future. Il rapporto tra talenti, ricerca e territorio sarà analizzato da Maria Chiarvesio, referente scientifica per l’Università di Udine dell’ambito “Transizione verde e digitale per la manifatturiera avanzata” di Inest. In due tavole rotonde saranno quindi illustrati gli undici progetti, i loro risultati e le potenziali ricadute. L’incontro sarà moderato dal giornalista Nicola Angeli.