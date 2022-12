Salviamo la Sanità Pubblica, l’Intersindacale medici del Fvg aderisce alla manifestazione nazionale

Con un comunicato stampa dal titolo Salviamo la Sanità Pubblica, l’Intersindacale ASUFC – FVG annuncia l’adesione alla manifestazione nazionale che si terrà domani 15 dicembre a Roma si terrà in difesa della Sanità Italiana, per un Servizio Sanitario che sia Pubblico e Nazionale. Dopo anni di erosioni dei finanziamenti rivolti alla Salute dei Cittadini, dei posti letto e delle assunzioni del personale sanitario, si legge nella nota, oramai allo stremo in tutti i servizi, appoggiamo le richieste di investimenti e accessibilità del servizio e degli incrementi di retribuzione, da inserire immediatamente nella Legge di Bilancio 2023, e non solo briciole. Il sottofinanziamento del SSN è una delle cause evidenti del suo depauperamento e mette a rischio l’accesso dei cittadini alle cure: sono a rischio l’equità e l’universalità del SSN! Sempre più numerosi sono i sanitari che lasciano il mal retribuito SSN per lavorare nel privato e non è accettabile che si creino i presupposti per una Sanità di serie A e una di serie B, anche nella nostra Regione. Anche in Friuli – Venezia Giulia, come nel territorio nazionale, manifestiamo contro un ulteriore definanziamento della nostra Sanità, Regionale e Nazionale, e chiediamo una visione generale e non frammentata, con politiche che coltivino i professionisti delle nostre aziende regionali, senza incentivare il ricorso a cooperative, e strategie che rilancino il nostro territorio.

A livello nazionale vengono richieste:

 l’immediata apertura del tavolo per il rinnovo di un CCNL, sequestrato nelle stanze ministeriali;

 l’allineamento della spesa sanitaria pubblica alla media dei paesi europei;

 la depenalizzazione dell’atto medico, riconsiderandolo autonomo, scientifico e libero da ideologie.

E, come Sigle dell’Intersindacale ASUFC, non possiamo che concordare e appoggiare il lavoro dei nostri rappresentanti nazionali. Chi di noi non sarà presente a Roma fisicamente, perché impegnato a preservare il funzionamento dei tanti servizi essenziali per la tutela dei nostri Cittadini in ASUFC e in FVG, sarà presente con la mente e col cuore, a difesa del nostro Servizio Sanitario Nazionale.