Venerdì prossimo 20 gennaio alle e ore 18.00 presso la sede CNA pensionati di Feletto Umberto – via 4 novembre n. 92 Organizzato fra gli altri dalla Sezione ANPI di Tavagnacco incontro di Storia: conoscere il passato per progettare. Incontro sul tema: Il dramma della Shoah Ebrei in Friuli e nella Venezia Giulia. Relazione della prof.ssa Nicoletta Picotti (IFSML)