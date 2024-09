I numeri del contributo dell’Arma dei Carabinieri per la sicurezza a Lignano Sabbiadoro (UD)

Fine stagione, tempo di bilanci e non solo economici ma anche sul tema sicurezza. I Carabinieri ci fanno sapere che la Stazione dell’arma di Lignano Sabbiadoro, dal mese di giugno e per tutta la stagione estiva, è stata rinforzata con militari inviati dal Comando Provinciale di Udine, per continuare a essere un sicuro punto di riferimento anche per i molti turisti, italiani e stranieri, che hanno scelto il litorale lignanese per le vacanze estive, come dimostrato dagli oltre 1.300 accessi da parte degli utenti al presidio dell’Arma.

Nell’ambito dei servizi svolti insieme alle altre Forze di Polizia, nella stagione estiva appena trascorsa, i Carabinieri hanno garantito oltre 650 servizi di pattuglia e perlustrazione, nel corso dei quali hanno sottoposto a controllo 3.459 veicoli e identificato 8.098 persone.

Nel campo dell’attività preventiva sono state rilevate 111 violazioni al codice della strada e, tra queste, sono stati 7 gli accertamenti di guida in stato di ebbrezza alcolica che hanno determinato il ritiro della patente di guida. 2 le persone trovate in possesso di sostanze stupefacenti per uso personale che sono state segnalate all’Autorità amministrativa.

Complessivamente sono state applicate sanzioni amministrative pecuniarie per oltre 43.500 €.

Oltre 500 gli interventi effettuati a seguito di chiamate al numero unico d’emergenza 112, tra cui 48 di soccorso alla popolazione e 102 per ricomporre privati dissidi.

Sono state tratte in arresto 3 persone e ne sono state deferite in stato di libertà all’Autorità Giudiziaria altre 43, individuate quali presunti autori di reati commessi in quella località. Tra questi, 8 sono ritenuti essere responsabili di altrettanti furti denunciati dalle vittime presso la Stazione Carabinieri di Lignano Sabbiadoro, 7 di truffe e 4 di ricettazione.