Domani a Trieste la “Notte dei Senza Dimora” incontro e solidarietà sul tema delle condizioni di vita delle persone in arrivo dalla rotta balcanica

Domani (17 ottobre) a Trieste presidio pubblico organizzato dall’associazione Dormire&Resistere per sensibilizzare sul tema delle persone in arrivo dalla rotta balcanica a Trieste. L’evento si terrà alle ore 21, presso piazza Cavana, Trieste. Si legge in una nota: “Durante la Giornata Mondiale di lotta contro la povertà, noi del gruppo Dormire&Resistere proponiamo una serata chiamata la “Notte dei Senza Dimora”, un’occasione di incontro e solidarietà che servirà ad affrontare il tema delle difficili condizioni di vita delle persone in arrivo dalla rotta balcanica a Trieste, con interventi e momenti di discussione in cui parteciperanno associazione, cittadini e personaggi pubblici”.