1993-2023: l’Università delle LiberEtà del F.V.G. – ETS compie 30 anni e festeggia con un evento

1993-2023: 30 anni di attività per l’Università delle LiberEtà che festeggia questo traguardo il 26 maggio assieme ai suoi associati e simpatizzanti. Dopo i saluti delle autorità, parola alla Presidente Pina Raso che riassumerà la storia dell’associazione e inaugurerà ufficialmente l’anno illustrando il programma 2023/24. Seguirà una visita virtuale alla sede, ricostruita in 3D, a opera dei docenti Sebastianutti e Marmai, a seguire l’Assemblea degli Associati. Un intermezzo musicale a cura del Pianista Mattia Di Bella (brani di Liszt, Chopin, Schubert e Ginastera) prima del gran finale: cena a buffet organizzata dal gruppo alpini Udine Sud. L’evento è realizzato con il contributo di Primacassa Credito Coperativo e Ricoh.

In occasione del 30esimo anno di attività, l’Università delle LiberEtà ha deciso di regalare la tessera a tutti gli Under30. Questa è solo una delle tante promozioni speciali pensate per l’anno 2023/24: si offriranno oltre 40 corsi completamente gratuiti, inoltre verranno attuati degli sconti a chi vorrà iscriversi a più corsi contemporaneamente.

Un anno di ripresa e cambiamento: oltre 500 corsi in calendario, più di 60 rispetto all’anno 22/23; si spazierà dall’informatica e nuove tecnologie alla cultura generale e alle attività motorie nella palestra interna alla sede, dai corsi pratici di cucina a percorsi di benessere psicofisico. Libero spazio a talenti artistici e musicali. Ampia la scelta tra le lingue europee ed extraeuropee. Si confermano le lezioni “miste” (in presenza e online) che sono un notevole vantaggio per il corsista, il quale potrà decidere la modalità di frequenza preferita: in sede oppure online, tramite la videolezione in diretta sulla piattaforma e-learning dell’ente.

Cresce il numero dei docenti, che tocca quota 120: professionalità e competenza al servizio della conoscenza in ambito letterario, del fitness, psicologico/relazionale, artistico, musicale e culinario. Tra gli insegnanti non mancano personalità note a livello locale: il Prof. Stefano Stefanel, dirigente Scolastico del Marinelli con i suoi corsi di filosofia applicata al contemporaneo; il critico cinematografico Giorgio Placereani, con un focus sul cinema francese; gli scrittori Claudia Sfilli e Carlo Parri che attiveranno laboratori di scrittura, e Alessandra Beltrame che svelerà i segreti del giornalismo; Francesco Scalettaris, sommelier e divulgatore, tra una masterclass internazionale e l’altra, terrà alle LiberEtà corsi di avvicinamento al vino e alla birra; citiamo ancora Egido Fedele Dell’Oste, Presidente del Centro Micologico Friulano “Mario Bianchi”, che terrà corsi alla preparazione per l’acquisizione del patentino di raccolta. I programmi dei corsi e i curricula dei docenti sono consultabili sul sito www.libereta-fvg.it .

Si sottolineano alcune importanti collaborazioni con realtà del territorio: un calendario di conferenze con i docenti delle LiberEtà in trasferta alla Libreria Friuli, la stagione di Musica da Camera organizzata assieme al Conservatorio J Tomadini di Udine e, novità assoluta, la convenzione con Euritmica – Associazione culturale, che si espliciterà in una stagione di musica Jazz, completamente gratuita oltre che la possibilità per tutti gli associati delle LiberEtà di ottenere biglietti e abbonamenti a prezzo ridotto per Udin&Jazz 2023.

Si festeggiano anche i 20 anni di attività in Europa con 9 progetti all’attivo. Con il recente accredito come ente ERASMUS+, la ricaduta di queste attività è concreta: le LiberEtà offrono ai propri associati e insegnanti la possibilità di prendere parte a mobilità a livello europeo, per motivi di studio e scambio di buone pratiche. Nell’anno 2022/23 sono state 6 le partenze e i fondi consentiranno all’ente udinese di organizzarne fino al 2027: obbiettivo, offrire un viaggio studio ad ogni associato. Le LiberEtà saranno anche meta di studenti e docenti stranieri, per convegni e cicli di lezioni, interedisciplinari gratuite.