24 ottobre, anniversario dell’entrata in vigore nel 1945 della Carta delle Nazioni Unite

“La speranza richiede che tutti i Paesi lavorino insieme. La speranza richiede le Nazioni Unite. Nella Giornata delle Nazioni Unite, invito tutti i Paesi a far sì che questo faro per il mondo e i suoi ideali continuino a brillare” – ad affermarlo è il Segretario Generale António Guterres. La Giornata delle Nazioni Unite, il 24 ottobre, segna l’anniversario dell’entrata in vigore nel 1945 della Carta delle Nazioni Unite. Con la ratifica di questo documento fondativo da parte della maggioranza dei suoi firmatari, inclusi i cinque membri permanenti del Consiglio di Sicurezza, l’ONU nacque ufficialmente.

Oggi, a più di 75 anni dalla sua fondazione, le Nazioni Unite continuano a lavorare per mantenere la pace e la sicurezza internazionale, fornire assistenza umanitaria a chi ne ha bisogno, proteggere i diritti umani e sostenere il diritto internazionale. Allo stesso tempo, vengono affrontate nuove sfide che i fondatori non avevano previsto nel 1945. Sono stati fissati gli obiettivi di sviluppo sostenibile per il 2030, con l’obiettivo di garantire un futuro migliore e più sostenibile per tutti. Gli Stati membri dell’ONU hanno inoltre concordato azioni per contrastare i cambiamenti climatici e limitare il riscaldamento globale.

Uniti per i Diritti Umani è una organizzazione internazionale non a scopo di lucro dedicata ad implementare la Dichiarazione Universale dei Diritti Umani a livelli locali, regionali, nazionali ed internazionali. Nel mondo, singoli individui, educatori e gruppi ne sono membri e sono dedicati a portare avanti attivamente la consapevolezza e la protezione dei diritti umani per conto di tutta l’Umanità.

Il suo scopo è quello di fornire risorse educative sui diritti umani e creare attività che informino, assistano ed uniscano individui, educatori, organizzazioni ed enti governativi nella disseminazione e adozione della Dichiarazione Universale dei Diritti Umani ad ogni livello della società.

Uniti per i Diritti Umani è stata fondata in occasione del sessantesimo anniversario della Dichiarazione, per far fronte ai continui abusi in tutto il mondo che violano lo spirito, gli intenti e gli Articoli di questa Carta che elenca tutti i diritti umani.

Secondo alcuni sondaggi, la maggior parte della gente ha una conoscenza limitata dei diritti umani. La Dichiarazione contiene i 30 diritti che insieme formano le basi di una civiltà, in cui le persone possono godere di tutte le libertà alle quali hanno diritto e dove le nazioni possono convivere in pace.

Per aumentare la consapevolezza e la conoscenza di questi 30 diritti i volontari vogliono invitare la cittadinanza ad iscriversi al corso gratuito online sui diritti umani www.unitiperidirittiumani.it/course/ dove si potranno leggere i testi dell’originale Dichiarazione Universale del 1948, visionare video e rispondere ad alcune domande per la verifica della comprensione.

Il lavoro di Uniti per i Diritti Umani, continuerà soprattutto in vista anche dell’inizio del nuovo anno scolastico, in quanto, come scrisse l’umanitario L. Ron Hubbard: “I diritti umani devono essere resi una realtà, non un sogno idealistico”.