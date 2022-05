“25 aprile ’45 – 2 giugno ’46 – Dalla Liberazione alla scelta della Repubblica” evento online del punto giovani di Campoformido

Mercoledì prossimo 1 giugno alle ore 18:00 organizzato dal Punto Giovani di Campoformido si svolgerà l'evento online "25 aprile '45 - 2 giugno '46 - Dalla Liberazione alla scelta della Repubblica" Il prof. Flavio Fabbroni, storico dell'ANPI di Udine, fa una breve lezione rivolta ai ragazzi delle classi terze medie e che abbiamo pensato possa essere utile a tutti. L'intervento, in occasione delle due ricorrenze nazionali (Festa della Liberazione e della Repubblica) tratteggerà i momenti salienti e le principali conseguenze delle scelte prese dall'Italia fascista negli anni Quaranta sino ad arrivare alla lotta di liberazione dal nazifascismo, a quel percorso che porterà poi alla scelta della Repubblica in luogo della monarchia e alla promulgazione della Costituzione, momenti e scelte che sono alla base della odierna società italiana. Sono previsti anche gli interventi di Dino Spanghero, Presidente ANPI Provinciale di Udine; Umberto Daneluzzi, Capogruppo Ass. Naz. Alpini Campoformido, Renata Capria D'Aronco, che presiede il Club per l'UNESCO di Udine. Col saluto del Presidente USE - Città del Trattato Antonella Baisero e il coordinamento di Diego Compagnoni (Punto Giovani). In diretta sulle pagine Facebook Punto Giovani - Campoformido e ANPI Udine.