31 eventi estivi per l’Estate a Palmanova Concertoni: Da Zucchero ad Elisa, da Venditti e De Gregori a Il Volo

Otto grandi serate di musica internazionale, la cena in piazza per i primi cinque anni nell’UNESCO, il ritorno del ballo liscio con anche una serata dedicata allo swing, il teatro in friulano a Jalmicco, due spettacoli di Giuliana Musso, la Sagra dai Borgs, il concerto della Banda Cittadina a Santa Giustina, la notte di San Lorenzo sul bastione, eventi per bambini e, infine, a inizio settembre la grande Rievocazione storica Palma alle Armi. Questi, assieme a tanti altri appuntamenti, compongono il programma dell’estate palmarina 2022. Inoltre, ogni sabato estivo, dalle 18, parte la visita guidata “Tramonto in Fortezza”, un percorso guidato alle gallerie di contromina alla luce fioca delle lanterne come in quel tempo lontano. Lungo il cammino, il profilo delle fortificazioni con i baluardi, i rivellini e le lunette napoleoniche. Prenotazione obbligatoria info.palmanova@promoturismo.fvg.it 0432 924815 “Trentuno appuntamenti in poco più di due mesi, significa quasi un evento ogni due giorni. Sarà un’estate speciale. Palmanova è una città viva e ricca di appuntamenti, per tutti i gusti. Il ricco programma di eventi internazionali, tra i più completi in regione, dimostra come Palmanova sia apprezzata e attrattiva”, commenta il Sindaco Giuseppe Tellini. E aggiunge l’assessore alla cultura, Silvia Savi: “Un programma differenziato, sia per età che per interessi. Eventi teatrali, musicali, di comunità come la cena UNESCO o la Sagra dei Borgs, fino ad una serie di appuntamenti che ci porteranno alla Rievocazione storica di settembre, la più partecipata in Europa di epoca rinascimentale con oltre 1100 rievocatori grazie al ritorno massiccio dei gruppi dall'estero”. Si inizia giovedì 30 giugno, alle 19, alle Poterna di Via Vallaresso - Area verde, con “La Strada dei libri passa da…Palmanova”. Una rassegna per condividere il piacere della lettura all’aperto alla ricerca di incontri interessanti tra bambini, libri e natura. Sarà presentata una lettura con effetti sonori per bambini (dagli 8 anni) e adulti a cura di Livio Vianello. Prenotazioni: 0432 929566 biblioteca@comune.palmanova.ud.it. A seguire, sempre a giugno, doppio appuntamento con Giuliana Musso. Giovedì 30 giugno, ore 20.45 al Teatro Gustavo Modena, “Cattivo” (anteprima), monologo dal romanzo “Cattivi” di Maurizio Torchio, adattamento testo e interpretazione di Tommaso Banfi, regia Giuliana Musso, di Accademia Musicale Città di Palmanova e Accademia dell’Incontro. E il giorno seguente, venerdì 1 luglio, ore 20.45, sempre in Teatro, “Mio Eroe”, intenso spettacolo di e con Giuliana Musso, di Acc. Musicale Città di Palmanova e Acc. dell’Incontro per riflettere sul dramma della guerra. Biglietto: 10€. Mercoledì 6 luglio, su Bastione Donato e Gallerie di contromina, Magia di San Giovanni sulle Mura, spettacolo Terra Madre, a cura di ProPalma.

Zucchero, Gogol Bordello, il musical Mamma Mia!, Il Volo, Venditti & De Gregori, Ben Harper ed Elisa sono i grandi nomi dell’Estate di Stelle a Palmanova. Venerdì 8 luglio, in Piazza Grande, la Cena per l’UNESCO dedicata i primi 5 anni della citta stellata nel Patrimonio mondiale dell’Umanità.

Dal 14 al 18 luglio, i sapori di oltre mezzo secolo di tradizione e accompagnamento musicale, con la Sagra dei Borgs della Proloco Jalmic. Sabato 16 e domenica 17 luglio, in Piazza Grande e Bastione Garzoni, la tradizionale Festa del Redentore: duelli, cortei, campo storico militare, innalzamento del Gonfalone in Piazza.

Doppio appuntamento a Jalmicco con il teatro in lingua friulana. Lunedì 25 luglio, ore 20.30 Corte Casa Battistutta, “Bota e rispuesta - Cjant par un poete contadin” e Domenica 21 agosto, ore 18.30, all’Area festeggiamenti “Lis pantianis e la machine dal timp”. Entrambi gli spettacoli sono scritti e interpretati da Leo Virgili e Federico Scridel e realizzati con il contributo di Arlef e ProLoco Jalmic.

Sabato 30 luglio, alle 20.45, nel Quartiere S. Giustina, il Concerto della Banda Cittadina “Un quartiere in festa!”. Ad agosto due serate di ballo liscio con Fabio Corazza e una nuova serata di swing con Baldo e i giovani.