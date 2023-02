33esimo Carnevale Goriziano Domenica 12 febbraio la Sfilata Oltre 800 maschere, tra 10 carri allegorici e 10 gruppi di danza

Domenica 12 febbraio, con partenza alle 14, prenderà il via la grande Sfilata dei Carri del 33esimo Carnevale Goriziano. Sono coinvolte oltre 800 persone, tra i 10 carri e i 10 folti gruppi mascherati di danza. Il percorso della sfilata partirà da via Oberdan e proseguirà poi lungo via Roma, via De Gasperi, Piazza del Municipio, via Sauro, via XXIV Maggio, Corso Italia fino a concludersi su Corso Verdi. Qui ad attenderli la giuria che, verso le 17, decreterà il carro e il gruppo migliori e incoronerà i vincitori dell’edizione 2023 del Carnevale. Giorgio Lorenzoni, Presidente di Pro Loco Gorizia APS: “Sarà come e più di ogni anno, una grande sfilata, fatta di colori, musica, maschere e allegria. Un evento pensato per famiglie e bambini e che darà vita ad una grande festa per le vie di Gorizia. Pro Loco Gorizia è impegnata tutto l’anno per vivacizzare la città, per creare attività ed eventi, cercando di coinvolgere persone che vogliano impegnarsi per la propria comunità”. Il 33esimo Carnevale Goriziano è organizzato da Pro Loco Gorizia APS, con il sostegno del Comune di Gorizia. Come carri, saranno ospiti a Gorizia quelli di Sant’Andrea (Gorizia), Treppo Grande, San Floriano del Collio, Duino Aurisina San Pelagio, Savogna d’Isonzo, 0picina, Doberdò del Lago, Grions del Torre, Medeazza e San Mauro. Sarano valutati dalla giuria in base a creatività e originalità, realizzazione, numero di movimenti del carro, costumi e coreografie, numero dei partecipanti. All’evento parteciperanno anche il Gruppo bandistico Tita Michelas Fiumicello, Stile Goriziano di Gorizia, il gruppo mascherato di Gabria, quello di Opatje Selo, di Cerovlje, di Monfalcone, di Colloredo di Prato, di Santa Croce, Marcottini, Romans d’Isonzo oltre al celeberrimo due Livio & Laura. Per i gruppi verrà premiata creatività e originalità, idea, realizzazione dei costumi, coreografia e numero partecipanti. L’appuntamento con il Carnevale dei Bambini è fissato per lunedì 20 febbraio alle 15 con ritrovo in Piazza Vittoria. Qui è previsto un concorso mascherato, giochi e bolle di sapone oltre alle gustose fritole. Alle 17.30, la proiezione di film animato in fase di definizione al Kinemax di Gorizia (costo del biglietto 3 euro). Ritorna anche il tradizionale appuntamento con il Funerale di Re Carnevale, previsto per mercoledì 22 febbraio. Il rinnovato percorso prevede di partire alle 14.30 con l’esposizione di Re Carnevale davanti al Municipio. Alle 16.45 il testamento e la cremazione del Re nell’area della Sagra di San Rocco, nei pressi dello Stadio Baiamonti, a cura del “Centro per le tradizioni popolari di Borgo San Rocco”. Alle 17.45, il goliardico corteo funebre, con i resti di Re Carnevale, percorrerà via dei Lantieri, Piazza S. Antonio, Piazza Cavour, via Marconi e via Mazzini fino a dare l’ultimo saluto ufficiale a Re Carnevale in Piazza Municipio. Alle 18.15 la ripartenza del corteo attraverso via Garibaldi, Corso Verdi, via Oberdan, Piazza della Vittoria, via Rastello, viale D’Annunzio fino a giungere in Borgo Castello. Ultima tappa la dispersione delle ceneri di Re Carnevale dal bastione del Castello.