37^ Biker Fest, il programma musicale: Lignano si accende a ritmo di rock

Torna la Biker Fest con la sua 37^ edizione: tra attrazioni di ogni tipo, spettacoli e ovviamente un mare di moto, un posto speciale è riservato alla musica dal vivo. Il genere? Che domande: Lignano si scatena a ritmo di rock, con tante cover/tribute band e Pino Scotto come ospite speciale. Radio EasyRock è Radio Partner dell’evento. La Biker Fest International di Lignano Sabbiadoro (UD), kermesse motoristica di caratura internazionale e principale evento custom del continente europeo, si prepara a celebrare la sua 37^ edizione. L’appuntamento è per il terzo weekend di maggio, da giovedì 18 a domenica 21, per una grande festa delle due ruote che per il dodicesimo anno consecutivo andrà in scena proprio nella splendida cornice della celebre località balneare adriatica.

Ma se i motori sono ovviamente il focus principale della manifestazione, la BFI non è certo solo scarichi rombanti e profumo di benzina. Tra street food, attrazioni di ogni tipo e oltre 30 “eventi nell’evento”, un ruolo speciale è riservato alla musica live, colonna sonora di un fine-settimana che farà ballare Lignano al ritmo energico del rock. Fedele ad un motto “Rally-Race-Rock-Festival” che ha radici profonde, la Biker Fest chiamerà sul Main Stage dell’Area Luna Park non solo alcuni dei gruppi più celebri nel panorama italiano delle cover e tribute band, ma anche artisti di primo piano sulla scena rock come Pino Scotto, già frontman dei Vanadium e cantante di Fire Trails e Pulsar. Nella serata di giovedì 18 maggio andranno in scena gli udinesi Rain Vain e i veneti Pulp Maniacs, per una “doppietta” a base di brani originali, cover e reinterpretazioni in chiave rock delle più emozionanti colonne sonore cinematografiche. Venerdì 19 maggio sarà invece la volta della tribute-band dei Lynyrd Skynyrd Last Rebel e dei Broken Wings, quartetto friulano che aprirà la performance di Pino Scotto. L’ex Vanadium, vecchio amico della BFI e da sempre vicino al movimento biker, salirà sul palco alle ore 24 per proporre le sue canzoni più famose e

presentare, in anteprima, il suo nuovo disco. Il Main Stage si colorerà di rosa sabato 20 maggio con i riff e i giri di basso delle Venusia, gruppo tutto al

femminile chiamato ad animare l’Area Luna Park appena prima degli All Inclusive. Un nome una garanzia: Genesis, Deep Purple, AC/DC, Led Zeppelin, Pink Floyd, Van Halen… il loro repertorio non lascerà certo a bocca asciutta gli appassionati dell’hard rock anni Settanta e Ottanta. A chiudere la serata i Guns

Celebration, che manderanno a nanna (forse…) il pubblico della Biker Fest con i più grandi successi dei Guns N' Roses.

Domenica 21 maggio, quarto e ultimo giorno della manifestazione, lo show musicale della BFI inizia già in mattinata. Ad aprire le danze saranno i Captain Jim with Plane's Mechanics, che saluteranno il popolo dei petrolhead con il loro raw rock-a-billy. A seguire, verso ora di pranzo, ci si riempirà la pancia con il tributo ai Creedence Clearwater Revival della Travelin’ Band, mentre sarà il folk rock degli In Rock Acustica a chiudere in bellezza questa 37^ edizione.

Radio ufficiale della 37^ Biker Fest è Radio EasyRock, che trasmetterà live ogni pomeriggio direttamente dall’Area Luna Park: che aspettate a sintonizzarvi?

Vi aspettiamo scatenati!

37^ BIKFER FEST

IL PROGRAMMA MUSICALE

◉ GIOVEDÌ 18 MAGGIO ◉

Ore 20:00 – Rain Vain

Ore 22:00 – Pulp Maniacs

◉ VENERDÌ 19 MAGGIO ◉

Ore 20:00 – Last Rebels

Ore 22:00 – Broken Wings

Ore 24:00 – Pino Scotto

◉ SABATO 20 MAGGIO ◉

Ore 20:00 – Venusia

Ore 22:00 – All Inclusive

Ore 24:00 – Guns Celebration

◉ DOMENICA 21 MAGGIO ◉

Ore 10:00 – Captain Jim with Plane's Mechanics

Ore 12:00 – Travelin’ Band

Ore 15:00 – In Rock Acustica