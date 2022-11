41ma Gala Internazionale di Danza per la Croce Rossa-FVG dancefest#22

Danza ad altissimo livello per la 41^ edizione del Gala Internazionale per la Croce Rossa Italiana-Comitato di Udine, a favore dell’infanzia in stato d’indigenza, proposto al Teatro Nuovo “Giovanni da Udine” il prossimo 8 dicembre alle ore 20.45. L’Associazione Danza e Balletto e la direttrice artistica Elisabetta Ceron tornano a orchestrare questo tradizionale evento che lega solidarietà e arte rappresentata, a ogni edizione, da danzatori e autori di fama internazionali in ambito esecutivo e coreografico. Così, le 83 compagnie che sono state ospitate fino ad oggi sono la testimonianza, attraverso i propri danzatori, dell’attenzione dell’arte verso l’infanzia, della realizzazione di un grande progetto di assistenza della CRI e del suo instancabile operato in Regione. Andando al programma, oltre ai tradizionali classici, la serata inserita nel progetto Fvg Dancefest#22, proporrà brani e creazioni contemporanee in prima nazionale e regionale a partire dagli estratti da Seven Sins, Yesterday’s Scars di Marco Goecke e Human Undoing di Aszure Barton che rivedranno in Italia la Gauthier Dance//Dance Company Theaterhaus Stuttgart in scena con Luca Pannacci e Gaetano Signorelli. Novità, Journey di e con Krasina Pavlova e Arshak Ghalumyan, entrambi dello Staatsballett di Berlino, e un personale solo di Stéphen Delattre, Rain, in her dark eyes, per la Principal moscovita Liudmila Konovalova.

Sul versante classico sono previsti Bella Addormentata, versione Nureyev, con Liudmila Konovalova e Brendan Saye, stelle del Wiener Staatsballett; Giselle, pas de deux dal II atto interpretato dalla coppia di punta del Balletto del Sud, Nuria Salado Fustè e Matias Iaconianni; il brillante Donizetti pas de deux di Manuel Legris con i Primi ballerini Natascha Mair (English National Ballet) e Masayu Kimoto (Wiener Staastballett) oltre al neoclassico La Traviata di Fredy Franzutti. Prezioso l’estratto da Sylvia di Manuel Legris, Premio Danza&Danza come “miglior spettacolo classico del 2019”, che vedrà esibirsi i Primi Ballerini del Teatro alla Scala di Milano, Alice Mariani e Marco Agostino.

Il progetto di apertura realizzato da Nastja Bremec e Michal Rynia, della MN Dance Company-Slovenia è dedicato a Pasolini per i 100 anni dalla nascita. Durante la serata, Alice Mariani riceverà il Premio Nazionale “Giuliana Penzi” 2022.

L’evento gode tra gli altri del contributo della Regione FVG/Io sono FVG e della collaborazione del Comune di Udine. (Biglietti on line www.vivaticket.it).