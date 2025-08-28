5-6-7 settembre 2025 Palma alle armi 1809 l’assedio. La più grande rievocazione storica napoleonica d’Italia

Un modo unico e immersivo per rivere i momenti delle Guerre napoleoniche. La rievocazione storica “Palma alle Armi 1809 l’Assedio” animerà Palmanova dalla serata di venerdì 5 settembre fino domenica 7 settembre 2025. La Fortezza farà così un salto indietro di 200 anni, più precisamente nel 1809, sotto la dominazione di una Francia guidata da Napoleone Bonaparte, e Palmanova subiva l’assedio dalle forze austriache.

Rievocatori, provenienti da Italia ed Europa, in abiti e armi del tempo animeranno la città stellata per la più grande Rievocazione storica napoleonica organizzata in Italia, uno degli eventi più rappresentativi dell’epoca in tutto il vecchio continente. Programma completo su www.comune.palmanova.ud.it

Di grande impatto scenico, sabato 6 settembre, ore 16, e domenica 7 settembre, ore 10.30, in Piazza Grande, il trionfale arrivo, in carrozza d’epoca, dell’Imperatore Napoleone per la seconda venuta nella Fortezza (1807), scortato dalla sua guarnigione di guardia, con saluto alle guarnigioni e consegna della Legione d’onore a meritevoli militari e civili. Un evento arricchito, rispetto alle precedenti edizioni, grazie alla collaborazione con l’associazione “Les Grognards de l’Armée d’Italie”. Soggetto che curerà, in Piazza Grande, dimostrazioni sulla medicina dell’epoca e l’incontro “Napoleone stratega e legislatore” di sabato alle 11.30.

Due le grandi battaglie in campo aperto con 300 fanti, nella spianata fuori Porta Cividale, a colpi di cannone e moschetti tra rivellino veneziano e lunetta napoleonica (biglietto d’ingresso a 5 euro, acquistabile il giorno stesso della manifestazione alla Biglietteria in Piazza Grande/Borgo Aquileia oppure online su www.euroticket.it/palma2025). Sabato 6 settembre, ore 17, la “Battaglia – La sortita francese”, l’attacco degli assediati franco-italiani per sfondare l’assedio austriaco e domenica 7 settembre, ore 11.30, la “Battaglia dell’assedio 1809” con la guarnigione francese che respinge l’assedio austriaco alla Fortezza.

L’area di Bastione Garzoni, vicino Porta Cividale, ospiterà 300 rievocatori con più di 150 tende, i bivacchi delle truppe, le artiglierie e la locanda storica. Un modo per conoscere l’arte militare del periodo napoleonico, tra moschetti, artiglierie, armi bianche e addestramenti. Al seguito degli eserciti si potrà scoprire la vita degli ufficiali e delle truppe, la produzione delle cartucce e i doveri dei soldati dell’epoca.

Oltre alla parte militare, verranno proposti spettacoli di bandiere e tamburi, rappresentazioni sceniche, antichi giochi per bambini, canti, danze e musiche storiche, conferenze e approfondimenti, piatti tipici della tradizione nei locali cittadini e nella Taberna Vexiliarii sotto la Loggia di Piazza Grande, mercatini e osterie sui Borghi cittadini e nella Poterna di Bastione Garzoni, dentro l’accampamento militare, a cura del Gruppo Storico Città di Palmanova.

Durante tutto il fine settimana saranno proposte varie tipologie di visite guidate e saranno visitabili le gallerie di contromina, Baluardo Donato, la Sala video multimediale e il Virtualift – Ascensore Virtuale per ammirare Palmanova con uno spettacolare volo panoramico. La termine della manifestazione, domenica 7 settembre alle 22, i tradizionali fuochi d’artificio in Piazza Grande.

Sabato 6 settembre, alle ore 10 e alle 18.15 e domenica 7 settembre, alle 16.15, la visita guidata “Alla scoperta della Lunetta Napoleonica”, sabato 6 settembre, alle ore 10.15 e alle 18.00 e domenica 7 settembre, alle 16.00, la visita “Fortezza, Gallerie e Baluardo Donato” e infine, sabato 6 settembre, alle ore 21:30, la scenografica “Passeggiata notturna all’accampamento e osteria del bastione”, visita guidata con narrazioni sulla Palmanova Napoleonica e animazioni. Prenotazioni e partenze da Infopoint ProPalma di Piazza Grande, angolo Borgo Aquileia. Costo delle visite: 7 € (gratuito under 14).

Evento speciale per la serata di venerdì 5 settembre, a partire dalle ore 19:00 sotto la Loggia di Piazza Grande, “I Calici di Napoleone”, degustazione guidata di vini del territorio in collaborazione con Assoenologi, a cura di Sbandieratori e Musici di Palmanova. Info e prenotazioni sbandieratoridipalmanova@gmail.com.

Altro evento speciale, in Polveriera Garzoni, vicino Porta Cividale, la Mostra “La moda del costume dal 1500 al 1900” a cura dell’UTE sezione di Palmanova (ingresso libero) con esposti diversi abiti, fedeli ricostruzioni degli originali, finemente decorati e frutto di un grande lavoro sartoriale e di ricerca storica.

Giuseppe Tellini, Sindaco di Palmanova: “Invito tutti a visitare Palmanova in questo fine settimana per ammirarla fare un tuffo nel suo passato, fatto di armi, battaglie, usanze e vita quotidiana del periodo napoleonico”.

E aggiunge Silvia Savi, assessore comunale a cultura e turismo: “La Rievocazione napoleonica celebra un altro rilevante periodo storico della città fortezza, che Napoleone volle rafforzare costruendo le lunette, anch’esse incluse nel patrimonio dell’umanità, come parte integrante delle fortificazioni. Un patrimonio oggi valorizzato dalle tante associazioni che contribuiscono alla sua conservazione e animazione”.

La Rievocazione Storica è organizzata dal Comune di Palmanova, Proloco ProPalma, 113ème Régiment d’Infanterie de Ligne, Sbandieratori e Musici di Palmanova, Gruppo Storico di Palmanova con il supporto della Regione FVG e con la partecipazione di numerose altre associazioni locali. È stato richiesto contributo al Ministero della Cultura – Fondo Nazionale per la Rievocazione Storica.