50esimo Natale subacqueo al lago di Cornino il 24 dicembre

Taglia il traguardo della cinquantesima edizione il suggestivo Natale subacqueo al lago di Cornino, tradizione che richiama puntualmente centinaia di spettatori, da tutto il Friuli Venezia Giulia ma pure da oltre confine, a cominciare da Austria e Slovenia: stavolta, dunque, la ricorrenza assumerà una particolare solennità, perché mezzo secolo di storia e un successo via via crescente sono fattori da celebrare. Il programma della serata si annuncia ancora più ricco del consueto, «con alcune novità – anticipa il sindaco di Forgaria, Pierluigi Molinaro – che non vogliamo anticipare per non guastare la sorpresa agli ospiti».

L’appuntamento è per la sera della Vigilia, in riva allo specchio d’acqua: il ritrovo per i partecipanti al momento religioso è fissato per le 19.30, mezz’ora prima dell’inizio della messa della notte di Natale sulle sponde. Al termine della funzione, che sarà officiata da monsignor Sergio De Cecco, gli esperti sub dell’Asd Friulana Subacquei – organizzatrice dell’evento – si immergeranno nelle profondità del lago per riemergerne, in un avvolgente gioco di luci, con la statua del Bambin Gesù, che andrà a completare l’allestimento della scena della Natività sulle acque. L’accompagnamento musicale, sia nell’attesa dell’inizio della celebrazione liturgica che durante il rito e a seguire, sarà a cura degli zampognari di Forgaria.

Il sentito appuntamento si rinnova grazie all’impegno dei Comuni di Forgaria nel Friuli e Trasaghis, che sostengono la Friulana Subacquei nella logistica tramite i rispettivi gruppi di Protezione civile e il gruppo Ana di Forgaria, che secondo consuetudine predisporrà un chiosco per la distribuzione di tè e vin brulé; un secondo gazebo sarà allestito dalla Friulana Subacquei. «A tutti loro – dichiara Molinaro -, il nostro ringraziamento per l’impegno profuso. Ci auguriamo che l’edizione numero 50 richiami un pubblico ancor più folto del solito: sarà un momento speciale per lo scambio di auguri per le festività». Analogo auspicio viene espresso dal vicesindaco Luigino Ingrassi, che detiene la delega alla Riserva naturale regionale del lago di Cornino e che coordina l’iniziativa.

Chi sceglierà di trascorrere la sera della Vigilia in riva al lago potrà lasciare l’auto in sosta nella zona artigianale di Cornino o nel posteggio della Riserva naturale. Per consentire lo svolgimento del Natale subacqueo in piena sicurezza, permettendo ai visitatori di godere dello spettacolo anche dalla via, la Strada Bottecchia sarà chiusa nel tratto che lambisce il lago dalle 19 alle 22.