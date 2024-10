80° Zona Libera della Carnia e Alto Friuli: Persone, comunità e luoghi al centro della trasmissione “Tre Soldi” su Rai Radio 3

Raccontare la Resistenza della Zona Libera della Carnia e dell’Alto Friuli, nel suo ottantesimo anniversario, da una prospettiva nuova: la lotta di liberazione dai nazifascisti non riguardò solo i combattenti partigiani, ma coinvolse duramente la popolazione, come tutte le guerre. Come cambiò la vita di ogni giorno in quei paesi, tra la primavera e l’autunno 1944? Quali furono le scelte che donne e uomini si trovarono a compiere? Come si trasformarono i luoghi e i paesaggi che per loro erano casa? Quelle resistenze e resilienze individuali saranno raccontate su Rai Radio 3, nelle prossime due puntate del programma “Tre soldi”, a cura di Renato Rinaldi, che saranno trasmesse sabato 5 e domenica 6 ottobre, alle 13.00. Attraverso le voci di testimoni diretti e le riflessioni di alcuni degli studiosi che hanno partecipato al convegno di Ampezzo ‘Impronte di libertà. Dialoghi di Storia e storie attorno alla Zona Libera della Carnia e dell’Alto Friuli”, “piccole” vicende di vite sconosciute passate conferiranno più concretezza agli avvenimenti della “grande” Storia, che quindi potrà essere capita meglio nelle sue dinamiche. Dopo la messa in onda, i due episodi potranno essere riascoltati in podcast su RaiPlay.

Domenica 6 ottobre, a condurre sulle tracce di uomini e donne che nel 1944 furono protagonisti di quella stagione di libertà, sarà anche la terza e ultima escursione del ciclo di camminate nei luoghi e sui sentieri dei partigiani. L’escursione si svolgerà a Davour La Mont, nel comune di Castelnovo del Friuli. Il piccolo borgo abbandonato si sarebbe presto confuso con la vegetazione se un gruppo di volontari della locale sezione ANPI non avesse deciso di riscattare il luogo dall’oblio e da un irreversibile degrado. Il restauro dei manufatti e il recupero delle storie di vita ha restituito alla comunità uno specifico carattere identitario.

Il punto di ritrovo per i partecipanti è fissato alle 10.00, nel parcheggio vicino alla chiesa di Paludea. In caso di maltempo, sarà rimandata alla domenica seguente. L’escursione è riservata a un massimo di 25 persone. Per prenotazioni: e-mail, anpiudine@gmail.com; tel, 0432.504813. La camminata sarà scandita da un’azione teatrale dal titolo “Abbiamo bisogno di eroi!” per i testi e la regia di Sara Alzetta.

Maggiori informazioni sul sito www.anpiudine.org oppure www.legambientefvg.it.

I due appuntamenti rientrano nelle iniziative per l’80° anniversario della Zona Libera della Carnia e dell’Alto Friuli organizzate dall’ANPI provinciale di Udine con il patrocinio del Comune di Ampezzo e della Comunità di montagna della Carnia – che ne hanno dato il sostegno insieme alla Regione Friuli Venezia Giulia – e anche dell’Università di Udine, e in collaborazione con l’Istituto Friulano per la Storia del Movimento di Liberazione, con l’Associazione Partigiani Osoppo e con Legambiente FVG.