Giornata Mondiale degli Animali: torna a Trieste il  World Animal Day:  sabato 5 ottobre   in piazza Vittorio Veneto  

La Giornata Mondiale degli Animali che cade ogni anno in occasione della festa del santo patrono degli animali Francesco d’Assisi, si terrà a Trieste il giorno successivo, sabato 5 ottobre, nell’area di piazza Vittorio Veneto.

La manifestazione, organizzata dall’associazione Naica ODV con il contributo del comune di Trieste, vedrà impegnate insieme associazioni animaliste e ambientaliste del Friuli Venezia Giulia con l’aggiunta di qualche ospite da fuori regione: con i rispettivi tavoli informativi saranno presenti Anonymous of the Voiceless, EuCliPa.IT, Fridays For Future, Greenpeace Gruppo Locale Trieste, Il Gattile OdV, La piccola tana di Forlì, La Voce dei Conigli, LAV Trieste, LEAL, Liberi di volare, NOplanetB, OIPA – Sezione di Trieste, Ribellione Animale, rIcerCARE, Ricomincio da Cane OdV, SEA@SISSA, Società Litorale, SOS Pappagalli & altri Esotici, WWF Friuli Venezia Giulia ETS–ODV e Zampette Cormonesi.

“È previsto un ricco programma di interventi con esperti, presentazioni di libri antispecisti e giochi – afferma Patrizia Coga, ambasciatrice italiana WAD (World Animal Day) e presidente di Naica ODV -: lo scopo della giornata è, infatti, quello di sensibilizzare le persone sui diritti degli animali. È importante riflettere sulle condizioni di vita di chi abita questo pianeta al nostro fianco”. Dalle ore 10 del mattino alle ore 19, in piazza Vittorio Veneto, saranno affrontati molti temi oggi d’attualità: gli orrori negli allevamenti intensivi, l’impatto dei cambiamenti del clima, la salvaguardia delle specie migratorie a difesa della diversità biologica, così come le nuove tecnologie della ricerca scientifica introdotte a sostituzione degli esperimenti su gatti, cani, topi, scimmie e cavie. Le associazioni che interverranno durante la Giornata Mondiale degli Animali forniranno ai presenti più corrette informazioni anche sulla gestione degli animali d’affezione, nostri compagni di vita, inclusi conigli, pappagalli ed altri esotici.

Chi aderisce al World Animal Day, propone l’adozione di stili di vita ‘cruelty-free’: “Scegliere un’alimentazione vegetale piuttosto che una fondata su proteine animali – prosegue Patrizia Coga – significa evitare inutili sofferenze a creature innocenti nonché fare un favore alla propria salute ed all’ambiente”. Per comprendere cosa accade all’interno degli allevamenti sarà possibile assistere a video, filmati e realtà virtuale (attraverso dispositivi e visori 3D).

In piazza i partecipanti potranno degustare cibi vegani dolci e salati lungo tutta la giornata: nel pomeriggio, invece, si svolgeranno dimostrazioni di discipline ludico-sportive, con istruttori cinofili, dove è prevista la collaborazione tra cani e l’uomo (Mantrailing e Rally Obbedience).