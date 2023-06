A Cervignano rappresentanti di quartiere per monitorare il territorio

Una rete di persone segnalerà criticità e necessità nelle diverse aree di Cervignano: dalla manutenzione di marciapiedi e aree gioco, fino alle criticità socioassistenziali dei cittadini più fragili. Il delegato Boemo: «Ogni cervignanese può proporsi per dare il suo contributo». Cittadini attivi sul campo a servizio della comunità. È il ruolo che CervignanoVale vuole assegnare ai Rappresentanti di quartiere: persone che il gruppo civico cervignanese sta individuando in queste settimane e che verranno ufficialmente presentate alla fine dell’estate. «Dopo la costituzione del gruppo dei Delegati e l’insediamento dei Commissari nelle commissioni comunali – spiega Cristian Boemo, delegato al territorio per CervignanoVale – vogliamo attivare una rete di Rappresentanti di quartiere, come peraltro previsto nel nostro programma elettorale, che possano essere veri e propri cittadini attivi in grado di segnalare autonomamente criticità e necessità, ma non solo». «I Rappresentanti di quartiere – aggiunge Boemo – saranno riferimenti preziosi per i cittadini che hanno bisogno di trovare soluzioni alle più svariate problematiche, ma avranno anche il compito, attraverso il dialogo e il confronto continuo, di essere vicini alle persone fragili e sole del nostro territorio, di cui la società frenetica nella quale viviamo rischia di accorgersi solo quando ormai è troppo tardi. Vorremmo invece fornire un supporto in più alla rete socioassistenziale del nostro Comune». Oltre alle tre frazioni, l’area cittadina di Cervignano verrà divisa in altre cinque zone: questi otto quartieri avranno tutti almeno un rappresentante di riferimento. «Abbiamo già individuato i primi nomi – conclude Boemo – ma vorremmo che ogni quartiere avesse più di una persona a cui fare riferimento. Più cittadini attivi ci sono, più efficace sarà il risultato al servizio della comunità. Ogni segnalazione, tramite i nostri consiglieri comunali e delegati, sarà poi presentata agli uffici comunali preposti, affinché venga individuata la soluzione più idonea». Tutti i cittadini che desiderano proporsi per essere riferimento per il proprio quartiere di residenza, contribuendo così al suo miglioramento, possono inviare una mail all’indirizzo redazione@cervignanovale.it oppure contattare il numero 347 0488670.