A Cividale del Friuli l’ “Universo della conoscenza”

Le testimonianze di viaggiatori, esploratori ed eruditi e i rapporti tra filosofia, yoga e sostenibilità – partendo dalle tradizioni culturali dell’India e dallo sguardo degli europei, che dal Medioevo alla prima Età moderna la visitarono, viaggiando anche attraverso l’immaginazione e gli studi – saranno al centro della rassegna di incontri “L’Universo della Conoscenza”, in programma a Cividale del Friuli dal 26 al 28 settembre. La rassegna è organizzata dal Dipartimento di Lingue e letterature, comunicazione, formazione e società dell’Università di Udine e dalla Società Indologica “Luigi Pio Tessitori” con il supporto di Mittelfest (in ambito Mittelland). Gli eventi in programma schiuderanno al pubblico argomenti quali il pensiero intuitivo, la filosofia interculturale, il linguaggio poetico, la filosofia dello yoga, la realtà virtuale, lo sviluppo sostenibile.