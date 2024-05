“A forza di essere vento. La persecuzione di rom e sinti nell’Italia fascista” presentazione del volume di Chiara Nencion

Venerdì 31 maggio 2024, ore 17.30 presso Feltrinelli Librerie Galleria Bardelli via P. Canciani 15, Udine Presentazione del volume A FORZA DI ESSERE VENTO. LA PERSECUZIONE DI ROM E SINTI NELL’ITALIA FASCISTA di Chiara Nencioni Introduce Giovanni Ortis, presidente dell’Istituto Friulano per la Storia del Movimento di Liberazione. Dialogherà con Chiara Nencioni, docente e autrice dell’opera e il presidente dell’Istituto Nazionale Ferruccio Parri/Rete degli Istituti per la storia della Resistenza e dell’età contemporanea Paolo Pezzino.

L’iniziativa è organizzata dall’Istituto Friulano per la Storia del Movimento di Liberazione in collaborazione con l’ANPI di Udine. Nella prefazione del volume Luca Bravi scrive «ha il merito indiscusso di aver dato in stampa le parole che testimoni diretti della persecuzione fascista, sinti e rom, avevano affidato a interviste e ad un’oralità che rischiava d’andar perduta. Ne scaturisce una voce di comunità, come di frequente succede quando si tratta di queste popolazioni, che chiede essenzialmente di essere ascoltata». Si tratta di una storia ‘dal basso’ che ripercorre i tanti rivoli di una vicenda negletta, la cui ricostruzione non è soltanto un indispensabile esercizio di memoria, ma serve a riflettere sul presente di un popolo ancora oggi guardato con sospetto e pregiudizi.