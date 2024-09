A Gemona del Friuli in corso il Festival #BeActive

A Gemona del Friuli fino al 29 settembre in corso il Festival #BeActive. Ogni anno a settembre, l’Europa si riunisce per celebrare la Settimana Europea dello Sport, un evento annuale che mette al centro l’importanza dell’attività fisica e dello sport per il benessere individuale e collettivo. Anche Gemona, all’insegna di #BeActive, lo slogan che accompagna gli eventi inseriti nel programma europeo, che ha preso il via, a partire dal 15 settembre un ricco calendario di incontri e attività dedicati ad ogni fascia di età, all’insegna del benessere, dell’inclusione e dell’appartenenza. Un progetto, riferisce l’Assessore Mara Gubiani, a cui l’amministrazione comunale sta lavorando da diversi anni unitamente alle realtà del territorio e che, a partire proprio dal 2024, vuole essere un appuntamento fisso, tra le varie proposte a

calendario. Grazie alla collaborazione tra l’assessorato allo sport e turismo, alla salute e istruzione e alla cultura, l’offerta presentata evidenzia la storia del nostro territorio che sotto il cappello dello sport trova il contributo di eccellenze del settore, come ad esempio il Corso di Laurea in Scienze Motorie dell’Università degli Studi di Udine. Si è iniziato dunque domenica 15 settembre con il 22 giro del Friuli handbike.

La gara, valida come tappa del campionato italiano, assegnerà la maglia di Campione Regionale per le categorie handbike e triciclo. Un circuito ad anello, che vedrà impegnati quasi 50 atleti, tra cui il medaglia d’argento alle ultime Paralimpiadi di Parigi. Partenza della gara da

Via Velden, ore 10.00. A seguire e fino al 29 settembre tanti appuntamenti, dedicati all’invecchiamento attivo, al movimento per i più piccoli, alle camminate della salute e al bike all’insegna dell’inclusione.