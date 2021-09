A Gorizia sabato prossimo “Sciopero per il Clima e Puliamo il Mondo dai Pregiudizi”

Quest'anno il Circolo Legambiente Gorizia APS sarà partecipe ad una doppia attività: in occasione dello Sciopero del Clima durante la mattinata del 24 con ritrovo al Parco della Rimembranza alle ore 10:00 ed arrivo del corteo in Piazza Sant'Antonio verso le ore 12.00 organizzato dal gruppo giovanile dei Fridays For Future di Gorizia e tantissime altre associazioni cittadine e provinciali, tra le quali anche il Circolo Legambiente “Ignazio Zanutto” APS di Monfalcone. Al pomeriggio invece ritrovo con varie associazioni e cittadini ad un'attività ecologica di Puliamo il Mondo (quest'anno l'associazione aderisce a “Puliamo il Mondo dai Pregiudizi”) alle h 15.00 in Piazza Sant'Antonio dove raccoglieremo mozziconi di sigaretta e rifiuti vari nelle varie vie adiacenti con conclusione dell'attività verso le h 18.00. Puliamo il mondo è la campagna di volontariato ambientale di Legambiente che chiama a raccolta cittadini , associazioni, amministrazioni comunali per ripulire e migliorare l'ambiente in cui viviamo. Un percorso di cittadinanza attiva costruito negli anni per difendere l’ambiente e rafforzare il senso di comunità. “Qualcuno la raccoglierà”, motto di questa 29esima edizione, è un messaggio chiaro e diretto: una grande comunità di volontari, senza arrendersi, è pronta a raccogliere i rifiuti abbandonati. Un gesto di responsabilità che prima o poi scoraggerà comportamenti incivili e non più tollerabili che alimentano il degrado dei nostri territori. Le associazioni cittadine che aderiscono all'evento di Puliamo il Mondo dai Pregiudizi sono il gruppo dei giovani di Fridays for Future di Gorizia, i gruppi Scout di Gorizia, il gruppo cittadino EkoStandrez, il Circolo ArciGong di Gorizia e Libera - Coordinamento Provinciale di Gorizia. Si consiglia la preiscrizione a gorizia@legambientefvg.it. Ai partecipanti verrà fornito un kit completo necessario per la raccolta differenziata. Si consiglia abbigliamento adeguato. I partecipanti dovranno dotarsi di mascherina personale e ricordiamo che le attività di pulizia saranno svolte nel pieno rispetto delle norme di distanziamento sociale. In caso di maltempo l'evento di Puliamo il Mondo verrà rinviato a data da destinarsi.