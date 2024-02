A Grado ad aprile il Convegno nazionale delle Caritas. Attesi 600 delegati

“Confini zone di contatto non di separazione” questo il tema del 44 esimo Convegno nazionale della Caritas diocesane, in programma a Grado dall’8 all’11 aprile. All’appuntamento parteciperanno 600 delegati provenienti dalle 220 diocesi italiane per quattro giorni di dibattiti, tavole rotonde e momenti assembleari con la partecipazione del Nunzio Apostolico in Siria, il cardinale Mario Zenari.

La Caritas in Italia è presente in quasi tutte le diocesi e mobilita circa 85.000 volontari su tutto il territorio nazionale, 5.000 in Friuli Venezia Giulia, la cui attività si concentra maggiormente sulla solidarietà verso le persone più deboli e fragili.

Negli ultimi vent’anni l’attenzione si è spostata soprattutto sull’accoglienza dei migranti. Dice Carlo Maria Redaelli, vescovo di Gorizia e presidente nazionale della Caritas: “Noi insistiamo tanto sull’accoglienza diffusa, che non vuol dire dispersione. Accogliere piccoli gruppi, anche in città, significa migliorare l’integrazione e garantire nel contempo la sicurezza”.