A Grions del Torre (Ud) dibattito sul futuro del mais nell’era del cambiamento climatico

Nell’ambito dei festeggiamenti della “Fieste de Blave” di Grions del Torre, un evento imperdibile si terrà il prossimo 3 ottobre alle ore 20:30. Un’occasione unica per riflettere sulle sfide ambientali e alimentari che caratterizzano il nostro tempo.

Il talk, intitolato “Ce blave vino di tirà su: ripensare il mais nell’era del cambiamento climatico”, vedrà la partecipazione di due illustri relatori: il professor Gemini Delle Vedove, esperto in Scienze Agrarie e Veterinarie presso l’Università degli Studi di Udine, e Tiziana Bellini, conosciuta come LadyFVG, autrice, ambasciatrice della friulanità e volto televisivo noto per il suo impegno nella diffusione delle tradizioni e della cucina friulana.

In un contesto globale sempre più segnato dai mutamenti climatici, diventa fondamentale rivedere le nostre pratiche agricole e alimentari. Come reagisce il mais alla crescente scarsità d’acqua? Quali sono le implicazioni di un passaggio verso proteine vegetali per il nostro regime alimentare? Questi e altri cruciali temi saranno al centro del dibattito, che spazierà dall’importanza dell’acqua alla trasformazione delle abitudini alimentari dei friulani, per concludersi con la condivisione di ricette tradizionali rivisitate.

L’incontro si preannuncia come un’occasione unica per approfondire tematiche di grande attualità, offrendo spunti di riflessione e concrete proposte per affrontare le sfide del presente e del futuro.