A Palmanova arrivano workshop con gli “artigiani della musica”. L’antica Fortezza Unesco si conferma “Città della musica e della formazione musicale”

A Palmanova prosegue con grande entusiasmo la settimana del Concorso Musicale Internazionale-Premio Unesco, in corso di svolgimento fino a sabato 11 maggio sotto la regia dell’Accademia Musicale di Palmanova in sinergia con il Comune cittadino e grazie al fondamentale contributo di Regione Friuli Venezia Giulia, PromoturismoFVG e Fondazione Friuli, oltre agli sponsor e ai patrocini dei Comuni limitrofi.

L’antica Fortezza Unesco si conferma a tutti gli effetti “Città della musica e della formazione musicale”, grazie non solo alle audizioni degli oltre 1200 concorrenti accreditati, che la Giuria internazionale sta esaminando nelle due sedi del Teatro Modena e dell’Auditorium San Marco, ma anche attraverso le interessanti iniziative che completano l’offerta culturale della manifestazione, a beneficio dei partecipanti ma anche del pubblico e dei turisti presenti in città.

Stanno riscuotendo notevole successo e molti applausi i concerti giornalieri nell’area-palco allestita davanti al Municipio in Piazza grande, dove a rotazione si esibiscono le varie orchestre presenti in città, aggiungendo alle giornate del Concorso una colonna sonora di giovane e informale allegria en-plein-air, mentre prosegue la mostra fotografica “diffusa”, con alcuni dei migliori scatti delle precedenti edizioni in circa 50 negozi ed esercizi commerciali del centro, un vero tocco originale di “colore musicale” alla città.

Il Concorso si appresta inoltre a varare un nuovo progetto, che il 10 e 11 maggio (dalle 9.00 alle 18.00) porterà, nell’atrio del Palazzo Municipale e sotto la Loggia della Gran Guardia, alcuni artigiani costruttori di strumenti musicali del Friuli Venezia Giulia, per presentare le proprie creazioni e proporre dimostrazioni e workshop di costruzione e manutenzione degli strumenti e loro accessori. Saranno presenti, per questa prima esposizione, curata da Nicola Fiorino, presidente e ideatore del Concorso, la ditta Bogaro&Clemente di Monfalcone (produttori di custodie e accessori, quest’anno anche tra i “main sponsor” del Concorso), la Liuteria Zerilli di Udine (costruttori di strumenti ad arco), Marco Montina Guitars di Udine (chitarre), Roberto Buttus di San Vito al Torre, bottega che produce i pregiati Sequoia Saxophones e Savût Trumpets.

Si tratta di un’opportunità importante (sia per i musicisti presenti in città sia per i semplici curiosi del “fare musica”) per entrare in contatto con alcune delle eccellenze imprenditoriali del Friuli Venezia Giulia, territorio che vanta molte botteghe specializzate nell’artigianato di alta qualità in ambito musicale, scelte dai più importanti artisti a livello internazionale per la riparazione, manutenzione, cura e costruzione dei loro strumenti.