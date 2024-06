A Paluzza il 16 giugno l’International Skyrace Carnia e la corsa delle portatrici carniche

Tutto pronto a Paluzza per la INTERNATIONAL SKYRACE CARNIA giunta alla sua 17^ edizione che si svolgerà DOMENICA 16 GIUGNO 2024 a PALUZZA (UD) località Laghetti. A fianco della classicissima International SkyRace Carnia, viene proposta ex novo la 1^ Edizione della CORSA DELLE PORTATRICI CARNICHE gara individuale più breve. Sarà proposto per entrambe le manifestazioni (SkyRace e Corsa delle Portatrici Carniche), un NUOVO TRACCIATO sempre con partenza ed arrivo in Località Laghetti a Timau di Paluzza. L’organizzazione dell’evento è in capo all’Unione Sportiva Aldo Moro A.S.D. con il sostegno della Regione F.V.G., della Comunità di Montagna della Carnia, del Comune di Paluzza, di Fondazione Friuli e B.I.M. di Tolmezzo. Una delle NOVITA’ DI QUESTA EDIZIONE è che il percorso è certificato dall’ITRA (International Trail Running Association). Afferma il Presidente dell’Aldo Moro Paluzza, Andrea Di Centa: “Siamo orgogliosi di poter dichiarare che, chi porterà a termine la gara, otterrà 1 punto ITRA, una ragione in più per iscriversi subito! Come tutti sanno l’accumulo dei punti ITRA apre le porte alla partecipazione a gare in montagna con numero limitato di partecipanti; quindi questa è una opportunità in più per preferire la International SkyRace ad altre competizioni”. MONTEPREMI ricco non solo per i primi ma anche per i Master.