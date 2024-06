Museo Delle Case Narranti a Campolonghetto

Si svolgerà a Campolonghetto, nelle giornate del 14, 15 e 16 giugno 2024, la terza edizione di “Campolonghetto, un paese a colori”, l’evento che arricchisce di nuove opere d’arte il Museo delle Case Narranti FVG. “Campolonghetto, un paese a colori”, in questa sua terza edizione, aggiunge cinque nuovi murales agli undici che già compongono il “Museo delle Case Narranti FVG”.

Il piccolo borgo rurale continua così a proporre un viaggio attraverso la storia del Friuli con le sue tradizioni, i miti, le leggende e le figure più rappresentative della regione, un viaggio le cui tappe aumentano in queste giornate dedicate all’arte, alla cultura, alla convivialità. Oltre a poter osservare gli artisti mentre realizzano i nuovi murales, “Campolonghetto, un paese a colori” 2024 dedicherà ampio spazio alle presentazioni editoriali e alla poesia, alla musica e alla scultura, alle iniziative per i bambini e agli spettacoli per tutti. Non mancheranno le mostre, i laboratori, il mercato di prodotti locali e artigianato, per completare un evento dal richiamo sempre più ampio, un evento che riunisce per tre giorni arte, cultura e divertimento, ma che poi lascia uno scenografico museo a cielo aperto visitabile liberamente ogni giorno dell’anno.

Gli artisti che doneranno nuovi murales al Museo saranno Michele Nardon, Giulialba Pagani, Gregor Persoglia, Serena Comar, Mattia Campo Dall’Orto e Valentina Bott. Oltre alla pittura murale, i visitatori potranno assistere alla realizzazione di una scultura lignea da parte di Tiziano di Giusto e ad una mostra fotografica sulle bellezze naturalistiche della nostra regione a cura di Sergio Vicenzino. Domenica sera, alla conclusione delle opere, queste verranno narrate dal cantastorie William Gatto, una delle anime cui si deve la realizzazione del Museo delle Case Narranti. Quest’anno anche la letteratura sarà ben rappresentata con la presentazione di due libri:

– La pulce e altre storie della Carnia, di RaXaella Cargnelutti (venerdì 14)

– La luce e lo spazio, un’intervista a Franco Battiato, di Francesco Pelosi e Chiara Raimondi (sabato 15)

Domenica 16, inoltre, sarà il momento di uno speciale reading con le “Poesie a manovella” di Sara Francovig, Chiara Dorigo e Stefania Pittioni, cui seguirà una degustazione di vini locali.

Molta attenzione verrà dedicata ai bambini, che potranno passeggiare con i pony, divertirsi con i giochi gonfiabili e interagire con un murale ludico orizzontale ispirato ai giochi tradizionali e moderni.

Tre gli eventi musicali in programma:

– Il concerto del “Gruppo Fisarmonicisti Tarcento” (venerdì 14)

– La musica per scatenarsi in compagnia con i BieiWatch (sabato 15)

– L’intrattenimento con DJ Louise from Abrasive (domenica 16)

A conclusione di questo fine settimana dedicato all’arte, alla cultura e al divertimento, si potrà assistere allo spettacolo con giocolieri del fuoco, trampolieri e giullari della Compagnia Torototelis.

Il Museo delle Case Narranti FVG è raggiungibile su Facebook (facebook.com/MuseoCaseNarrantiFVG) e su Instagram (@casenarrantifvg).