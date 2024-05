A Pordenone “La Scena delle donne”: in scena all’Ex Convento S. Francesco “Drama Queen(s). Le donne di Eleonora Duse”

Prosegue a Pordenone venerdì 17 maggio la XX edizione de “La Scena delle donne” diretta da Bruna Braidotti, organizzata dalla Compagnia di Arti&Mestieri e realizzata con il contributo della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, della Fondazione Friuli e del Comune di Pordenone. Il programma di maggio della rassegna, tutto incentrato sulla figura di Eleonora Duse nel centenario della morte dell’immensa attrice, continua all’Ex Convento S. Francesco (ore 20.45) con lo spettacolo vincitore del concorso “La Giovane Scena delle Donne 2023”, “Drama Queen(s). Le donne di Eleonora Duse” di e con Claudia Bellemo Brà. Lo spettacolo pone l’accento sui personaggi che Eleonora Duse interpretava: «Ad oggi l’immaginario che abbiamo della Duse è quello di una Diva malinconica con una vita costellata di successi e passioni dirompenti. […] – scrive l’autrice e interprete – È lei che rivoluziona la messinscena fino a quel momento stereotipata di un femminile docile e statuario, inscenando ruoli complessi, spesso pieni contraddizioni, e risvolti psicologici avanguardistici. Mettere l’attenzione sui personaggi che Eleonora Duse interpreta, è uno strumento non solo per leggere la sua persona ma anche per analizzare il cambiamento in atto nelle Donne dell’epoca e nella loro rappresentazione artistica».

Comincia negli anni in cui la Duse ha vissuto la presa di consapevolezza che “donna” non vuol dire soltanto madre o moglie, ma tante altre cose che devono essere garantire e difese. Senza dubbio la Duse è una donna fuori dagli schemi: lavora, viaggia, investe. Qualcosa di molto distante rispetto alla vita che svolgevano le sue contemporanee, soggette alla morale comune che riteneva che l’unico obiettivo di vita per una donna fosse prendersi cura della propria famiglia.

È grazie anche all’esempio incarnato dalla Duse che le donne hanno acquisito maggiori libertà individuali. E se il cammino è oggi ancora impervio, resta la certezza che l’Arte e il Teatro hanno avuto e continueranno ad avere una gran voce in capitolo nel raccontare storie che possano incitare chi le ascolti a fare la differenza.

Claudia Bellemo Brà nasce a Mestre il 22.04.1990, si diploma come attrice nel 2013 nell’attuale Accademia Teatrale dello Stabile del Veneto “C. Goldoni”. Ha lavorato con Compagnia Teatrale Pantakin, MPG Cultura di Mattia Berto, Fondazione Aida, Febo Teatro (di cui è stata fondatrice), Stivalaccio Teatro, Andrea Pennacchi e Teatro Stabile del Veneto.

INFO

Biglietti: intero 8,00 € | ridotto 5,00 € (associati, studenti under 25, carta argento)

I biglietti possono essere acquistati direttamente sul sito www.compagniadiartiemestieri.it oppure presso la segreteria dela Compagnia di Arti & Mestieri in Largo Cervignano, dal lunedì al venerdì dalla 9.00 alle 17.00.