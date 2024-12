A Spilimbergo venerdì serata informativa sul disegno di legge sicurezza Ddl 1660

Venerdรฌ prossimo 6 dicembre a Spilimbergo presso il Mulino di Mezzo, Via della Repubblica 1ย alle ๐Ÿฎ๐Ÿฌ:๐Ÿฏ๐Ÿฌ serata informativa ๐˜€๐˜‚๐—น disegno di legge sicurezza Ddl 1660.ย ๐—ฅ๐—ฒ๐—น๐—ฎ๐˜๐—ผ๐—ฟ๐—ถ : Bianca Minigutti (Presidentessa ANPI dello Spilimberghese), Furio Honsell (Consigliere Regionale Open Sinistra FVG), Rossella Puca (Giurista).

๐—Ÿโ€™๐—ผ๐—ฏ๐—ถ๐—ฒ๐˜๐˜๐—ถ๐˜ƒ๐—ผ del Ddl, ๐—ป๐—ฒ๐—บ๐—บ๐—ฒ๐—ป๐—ผ ๐˜๐—ฟ๐—ผ๐—ฝ๐—ฝ๐—ผ ๐—ฐ๐—ฒ๐—น๐—ฎ๐˜๐—ผ, si legge nella nota che promuove l’evento,ย ๐—ฒฬ€ ๐—ณ๐—ฒ๐—ฟ๐—บ๐—ฎ๐—ฟ๐—ฒ ๐—ผ๐—ด๐—ป๐—ถ ๐˜๐—ถ๐—ฝ๐—ผ ๐—ฑ๐—ถ ๐—ฑ๐—ถ๐˜€๐˜€๐—ฒ๐—ป๐˜€๐—ผ ๐—ฒ ๐—ฝ๐—ฟ๐—ผ๐˜๐—ฒ๐˜€๐˜๐—ฎ, ๐—ฒฬ€ ๐—บ๐—ฎ๐—ฟ๐—ด๐—ถ๐—ป๐—ฎ๐—น๐—ถ๐˜‡๐˜‡๐—ฎ๐—ฟ๐—ฒ ๐—ฐ๐—ต๐—ถ ๐—ฒฬ€ ๐—ด๐—ถ๐—ฎฬ€ ๐—บ๐—ฎ๐—ฟ๐—ด๐—ถ๐—ป๐—ฎ๐—น๐—ถ๐˜‡๐˜‡๐—ฎ๐˜ษ˜, ๐—ฒฬ€ ๐—ฟ๐—ถ๐˜€๐—ฝ๐—ผ๐—ป๐—ฑ๐—ฒ๐—ฟ๐—ฒ ๐—ฐ๐—ผ๐—ป ๐—ถ๐—น ๐˜€๐—ฒ๐—ฐ๐˜‚๐—ฟ๐—ถ๐˜๐—ฎ๐—ฟ๐—ถ๐˜€๐—บ๐—ผ ๐—ฎ๐—ฑ ๐—ฎ๐—ป๐—ป๐—ถ ๐—ฑ๐—ถ ๐˜๐—ฎ๐—ด๐—น๐—ถ ๐—ฎ๐—น ๐˜„๐—ฒ๐—น๐—ณ๐—ฎ๐—ฟ๐—ฒ ๐—ฒ๐—ฑ ๐—ฎ๐—ถ ๐˜€๐—ฒ๐—ฟ๐˜ƒ๐—ถ๐˜‡๐—ถ.ย Nessuna protesta contro le grandi opere, nascita del โ€œreato di occupazioneโ€, divieto di protestare in carcere, creazione del reato di blocco stradale, potenziamento della misura del daspo urbano, obbligo di presentazione del permesso di soggiorno per lโ€™acquisto di una sim: queste sono solo alcune delle misure previste nel ddl.

La vera insicurezza รจ data dalla Grandi Opere Inutili che minacciano il territorio, non riuscire ad arrivare a fine mese, รจ essere sfruttatษ˜ sul posto di lavoro e non poter scioperare per i propri diritti, รจ il dover attendere anni per un permesso di soggiorno, รจ il finanziamento di megaopere inquinanti, รจ lโ€™imprevedibilitร degli agenti atmosferici e la mancanza di investimenti per una vera e giusta transizione ecologica. E tanto altro.

Gli effetti di questo ddl toccheranno tuttษ˜, non solo chi protesta. “๐—–๐—ผ๐—บ๐—ฒ ๐—–๐—ผ๐—บ๐—ถ๐˜๐—ฎ๐˜๐—ผ ๐—ง๐—ฎ๐—ด๐—น๐—ถ๐—ฎ๐—บ๐—ฒ๐—ป๐˜๐—ผ ๐—Ÿ๐—ถ๐—ฏ๐—ฒ๐—ฟ๐—ผ ๐—ฟ๐—ถ๐˜๐—ฒ๐—ป๐—ถ๐—ฎ๐—บ๐—ผ ๐—ณ๐—ผ๐—ป๐—ฑ๐—ฎ๐—บ๐—ฒ๐—ป๐˜๐—ฎ๐—น๐—ฒ ๐—ถ๐—ป๐—ณ๐—ผ๐—ฟ๐—บ๐—ฎ๐—ฟ๐—ฒ, ๐—ฑ๐—ถ๐˜€๐—ฐ๐˜‚๐˜๐—ฒ๐—ฟ๐—ฒ ๐—ฒ๐—ฑ ๐—ผ๐—ฟ๐—ด๐—ฎ๐—ป๐—ถ๐˜‡๐˜‡๐—ฎ๐—ฟ๐—ฐ๐—ถ ๐—ฐ๐—ผ๐—ป๐˜๐—ฟ๐—ผ ๐—พ๐˜‚๐—ฒ๐˜€๐˜๐—ผ ๐—ฑ๐—ถ๐˜€๐—ฒ๐—ด๐—ป๐—ผ ๐—ฑ๐—ถ ๐—น๐—ฒ๐—ด๐—ด๐—ฒ. ๐—ข๐—ด๐—ป๐—ถ ๐—ฐ๐—ผ๐—บ๐—ถ๐˜๐—ฎ๐˜๐—ผ ๐—ฒ๐—ฑ ๐—ฎ๐˜€๐˜€๐—ผ๐—ฐ๐—ถ๐—ฎ๐˜‡๐—ถ๐—ผ๐—ป๐—ฒ ๐—ถ๐—บ๐—ฝ๐—ฒ๐—ด๐—ป๐—ฎ๐˜๐—ผ ๐—ป๐—ฒ๐—น๐—น๐—ฎ ๐—ฑ๐—ถ๐—ณ๐—ฒ๐˜€๐—ฎ ๐—ฑ๐—ฒ๐—น ๐˜๐—ฒ๐—ฟ๐—ฟ๐—ถ๐˜๐—ผ๐—ฟ๐—ถ๐—ผ ๐˜ƒ๐—ฒ๐—ฟ๐—ฟ๐—ฎฬ€ ๐—ฝ๐—ฒ๐˜€๐—ฎ๐—ป๐˜๐—ฒ๐—บ๐—ฒ๐—ป๐˜๐—ฒ ๐—ฐ๐—ผ๐—น๐—ฝ๐—ถ๐˜๐—ผ ๐—ฑ๐—ฎ๐—ถ ๐—ป๐˜‚๐—ผ๐˜ƒ๐—ถ ๐—ฟ๐—ฒ๐—ฎ๐˜๐—ถ ๐—ฒ ๐—ฑ๐—ฎ๐—น๐—น’๐—ถ๐—ป๐—ฎ๐˜€๐—ฝ๐—ฟ๐—ถ๐—บ๐—ฒ๐—ป๐˜๐—ผ ๐—ฑ๐—ฒ๐—น๐—น๐—ฒ ๐—ฝ๐—ฒ๐—ป๐—ฒ ๐—ฐ๐—ต๐—ฒ ๐˜ƒ๐—ฒ๐—ฟ๐—ฟ๐—ฒ๐—ฏ๐—ฏ๐—ฒ๐—ฟ๐—ผ ๐—ถ๐—ป๐˜๐—ฟ๐—ผ๐—ฑ๐—ผ๐˜๐˜๐—ถ ๐—ฐ๐—ผ๐—ป ๐—น’๐—ฎ๐—ฝ๐—ฝ๐—ฟ๐—ผ๐˜ƒ๐—ฎ๐˜‡๐—ถ๐—ผ๐—ป๐—ฒ ๐—ฑ๐—ฒ๐—น ๐—ฑ๐—ฑ๐—น ๐Ÿญ๐Ÿฒ๐Ÿฒ๐Ÿฌ. La repressione ed il securitarismo che da anni le lotte per un territorio piรน giusto subiscono, basti pensare solo all’ultimo esempio regionale delle denunce della multinazionale Danieli ai portavoce della lotta contro l’acciaieria ed al suo tentativo di ottenere i nominativi dei firmatari della petizione dei comitati, peggiorerebbero esponenzialmente”.ย Eโ€™ necessario informarsi e approfondire, discutere insieme i punti e le conseguenze di questo ddl per poter essere consapevoli di ciรฒ che potrebbe diventare legge fra pochissimo.ย Per questo, conclude la nota,ย ๐—ถ๐—ป๐˜ƒ๐—ถ๐˜๐—ถ๐—ฎ๐—บ๐—ผ ๐—ฎ ๐—ฝ๐—ฎ๐—ฟ๐˜๐—ฒ๐—ฐ๐—ถ๐—ฝ๐—ฎ๐—ฟ๐—ฒ ๐˜๐˜‚๐˜๐˜๐—ถ ๐—ฒ ๐˜๐˜‚๐˜๐˜๐—ฒ alย ๐—ฑ๐—ถ๐—ฏ๐—ฎ๐˜๐˜๐—ถ๐˜๐˜๐—ผ. Sarร un momento importante per informarsi e prenotare un posto per la ๐—ฝ๐—ฎ๐—ฟ๐˜๐—ฒ๐—ป๐˜‡๐—ฎ ๐—ฝ๐˜‚๐—ฏ๐—ฏ๐—น๐—ถ๐—ฐ๐—ฎ ๐—ฑ๐—ฎ๐—น๐—น๐—ฎ ๐—ป๐—ผ๐˜€๐˜๐—ฟ๐—ฎ ๐—ฟ๐—ฒ๐—ด๐—ถ๐—ผ๐—ป๐—ฒ ๐—ฝ๐—ฒ๐—ฟ ๐—น๐—ฎ ๐— ๐—ฎ๐—ป๐—ถ๐—ณ๐—ฒ๐˜€๐˜๐—ฎ๐˜‡๐—ถ๐—ผ๐—ป๐—ฒ ๐—ก๐—ฎ๐˜‡๐—ถ๐—ผ๐—ป๐—ฎ๐—น๐—ฒ ๐—ฐ๐—ผ๐—ป๐˜๐—ฟ๐—ผ ๐—ถ๐—น ๐—ฑ๐—ฑ๐—น ๐˜€๐—ถ๐—ฐ๐˜‚๐—ฟ๐—ฒ๐˜‡๐˜‡๐—ฎ ๐—ฐ๐—ต๐—ฒ ๐˜€๐—ถ ๐˜๐—ฒ๐—ฟ๐—ฟ๐—ฎฬ€ ๐—ฎ ๐—ฅ๐—ผ๐—บ๐—ฎ ๐˜€๐—ฎ๐—ฏ๐—ฎ๐˜๐—ผ ๐Ÿญ๐Ÿฐ ๐—ฑ๐—ถ๐—ฐ๐—ฒ๐—บ๐—ฏ๐—ฟ๐—ฒ.