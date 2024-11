A Trieste incontro letture a sostegno della giornata contro la violenza sulle donne “Direzione rispetto”

“Direzione rispetto” questo il titolo dell’incontro di letture a sostegno della giornata contro la violenza sulle donne al Teatro Miela. L’evento domani 26 ottobre a cura della Consulta Femminile di Trieste che propone tre letture per indagare come la violenza si evolve e resiste allo scorrere del tempo e alla società che si evolve. Le letture tratte dall’antologia di racconti del Concorso Internazionale di Scrittura Femminile Città di Trieste sono un viaggio dentro l’intimità delle donne vittime di violenza e di chi le circonda.

Un incontro per riflettere assieme su esperienze personali di donne che nei loro scritti si sono messe a nudo, oneste e sincere, hanno condiviso i sentimenti e i pensieri più intimi. Obiettivo dell’incontro raggiungere la consapevolezza che la lotta alla violenza sulle donne, oggi, ha bisogno che uomini e donne dialoghino assieme per azioni condivise che vadano in un’unica direzione, Direzione Rispetto.

La Consulta Femminile di Trieste ringrazia la direzione del Teatro Miela per l’ospitalità e per sostenere l’intento.

Programma

Introduzione Presidente Consulta

Debora Desio

Intervento della Consigliera di Parità Area Vasta Trieste “la violenza nel mondo del lavoro”

Laura Di Pinto

Lettura – “Prefazione imperfetta” di Aurora Vasquez, volume Concorso Scrittura 2022

Lettura di Manuela Stok

Lettura – “Il Coraggio di esserci” di Fortunata Caminiti, volume Concorso Scrittura 2023

Lettura di Elisabetta Maresio

Lettura – “Faccio da sola” di Bousso Thioune Benussi, volume decennale 2014

Lettura di Azzurra Ambrosi