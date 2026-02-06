A Udine attivo un nuovo sportello di supporto legale e psicologico per le vittime di truffe, raggiri e furti

Il Comune di Udine promuove, in collaborazione con IRSS, sportello gratuito di supporto psicologico e legale dedicato alle persone vittime di truffe, raggiri e furti, o a chi vive una condizione di disagio legata a questi reati. Il servizio nasce in stretta collaborazione con il Corpo di Polizia Locale e con il supporto di professionisti qualificati, con l’obiettivo di offrire un aiuto concreto, tempestivo e personalizzato a chi si trova in una situazione di fragilità a seguito di un evento criminoso.

Un supporto concreto per chi subisce un reato

Essere vittima di una truffa o di un furto non significa solo subire un danno economico. Spesso le persone colpite vivono sentimenti di angoscia, solitudine, senso di colpa o paura, e faticano a capire a chi rivolgersi e come muoversi, anche rispetto alla possibilità di sporgere denuncia. Lo sportello comunale, realizzato in collaborazione dal corpo di Polizia Locale e dall’IRSS, è attivo proprio per rispondere a questi bisogni, offrendo ascolto, orientamento e accompagnamento, cercando di dare un supporto alla vita delle vittime e aiutandole a ritrovare fiducia e consapevolezza.

Informazioni di servizio e modalità di accesso

Lo sportello è rivolto a cittadini e cittadine – o ai loro familiari – che abbiano già subito truffe, raggiri o furti, oppure che si trovino in situazioni di rischio. Il servizio prevede fino a tre colloqui gratuiti, che possono svolgersi in presenza presso l’Ufficio Decentramento di via Beato Odorico 1 su appuntamento, oppure telefonicamente o in videoconferenza, in base alle esigenze della persona. Gli orari sono gli stessi degli uffici comunali, dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 12, il lunedì e il giovedì anche nel pomeriggio, dalle ore 15.15 alle ore 16.45.

L’accesso avviene tramite un primo contatto con la Centrale Operativa della Polizia Locale. Dopo la raccolta dei contatti, la persona viene ricontattata da un’operatrice o un operatore per un colloquio telefonico preliminare, utile a comprendere i bisogni – legali, psicologici o di orientamento ai servizi – e definire il percorso più adeguato.

Il commento dell’assessora Rosi Toffano

“Con questo sportello – dichiara l’assessora alla Polizia locale, sicurezza partecipata e quartieri Rosi Toffano – il Comune di Udine rafforza il proprio impegno nel prendersi cura delle persone che si trovano improvvisamente in difficoltà a causa di truffe, raggiri o furti. Accanto all’attenzione alla sicurezza e alla prevenzione, per noi è fondamentale anche aiutare le vittime a orientarsi, a ritrovare strumenti e riferimenti, anche in ambito di giustizia, e a individuare i servizi più adeguati alle loro reali necessità. Questo servizio rappresenta un punto di ascolto e di accompagnamento concreto, costruito per non lasciare nessuno solo”.