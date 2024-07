A Udine parte la rassegna “Burattini senza Confini” con lo spettacolo “Fiabirilli”

E’ ai nastri di partenza la rassegna “Burattini senza Confini”, con il primo spettacolo in programma: “Fiabirilli”. Il primo evento organizzato dal Comune di Udine si terrà il 1° agosto nell’area verde “De Rocco” di San Domenico, in via Derna, alle ore 18.

“Fiabirilli” è uno spettacolo di giocoleria pensato per divertire sia i bambini dai 3 ai 10 anni che i loro genitori. Questo show ha conquistato il cuore di tanti, dalle grandi città europee fino alla selva Lacandona, in Messico, grazie alla sua semplicità e capacità di far sorridere tutti.

La performance è un mix di storielle, musiche dal vivo e attrezzi da giocoliere come birilli, torce e scope volanti. I protagonisti sono due clown: una confusionaria e chiacchierona, l’altro irascibile e ingenuo. Tra gag e litigi divertenti, i due personaggi coinvolgono il pubblico, specialmente i bambini, in un gioco di interazioni e risate.

L’armonia della giocoleria e l’arte dei clown creano un’atmosfera magica, capace di far dimenticare le preoccupazioni e ridicolizzare anche le situazioni più difficili. La storia racconta come i due clown abbiano imparato a far giocare gli oggetti con le parole, in un racconto che mescola poesia e divertimento.

“Fiabirilli” è nato come spettacolo di strada ma ha trovato spazio anche in teatri per bambini, scuole e rassegne di teatro per ragazzi e famiglie, dimostrando una grande versatilità e adattabilità.

L’appuntamento per le famiglie sarà alle 18 del 1° agosto nell’area verde “De Rocco” di San Domenico, in via Derna.

Cinque le occasioni di divertimento e crescita con gli spettacoli della rassegna “Burattini senza Confini”, per tutto agosto. Una proposta che si ispira alla nostra antica tradizione e che tuttora è scelta privilegiata delle famiglie, con le sue caratteristiche uniche di comicitá e sentimento. Ecco il calendario della programmazione affidata alla Compagnia Alberto De Bastiani.

Giovedì 8 agosto ore 18.00 area verde Peter Pan in via di Brazzà

“Il cagnolino che va a nozze” teatrino dello sguardo, a seguire “Il panettiere e il diavolo” con i burattini di Giogi, regia di Pierpaolo Di Giusto

Martedì 13 agosto ore 18.00 corte Morpurgo in via Savorgnana

“Pass Pass” compagnia Clowndestino, Teatro di Strada scenografico

Giovedì 22 agosto ore 18.00 parco urbano A. Desio in via Lombardia

“Il Mulino Incantato” con Irene Costantini ed Alberto De Bastiani, teatro dei burattini

Giovedì 29 agosto ore 17.30 area verde M. D’Olivo in viale Afro

“Storie di Lupi”; con Silvia De Bastiani, spettacolo di teatro di figura e narrazione