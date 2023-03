A Udine una doppia iniziativa il 4 marzo sui rischi dell’Autonomia differenziata

L’attenzione della politica nazionale sul tema Autonomia differenziata è cresciuta in questi mesi sia durante la campagna per le elezioni politiche e per le recenti regionali sia dopo la formazione dell’attuale Governo ed in particolare dopo che il testo Calderoli è stato approvato in Consiglio dei Ministri il 2 febbraio u.s. È fuor di dubbio che l’argomento interessi tutte le Regioni ed ogni cittadino/a del Paese, nonostante ancora esista l’opinione che le Regioni a Statuto Speciale come il FVG non siano coinvolte. Infatti sarà l’intero assetto della Repubblica a subire pesanti modifiche, con ricadute sull’esigibilità dei diritti fondamentali (salute, scuola, lavoro, ambiente, trasporti…) che sarà profondamente diversa territorio per territorio, approfondendo così le disuguaglianze tra persone tutte protette dalla medesima Costituzione: la Carta verrebbe così ad essere stravolta. Nel 2018 si è costituito il Comitato per il ritiro di qualunque autonomia differenziata, per l’Unità della Repubblica e l’uguaglianza dei diritti, che si occupa di contrastare questo progetto a livello nazionale ed attraverso i numerosi comitati locali presenti in tutto il Paese. Da due anni il Comitato ha promosso la formazione di un Tavolo NO AD composto da decine di sigle politiche, sindacali, associative e da singole personalità del mondo politico/istituzionale, che discute, informa, organizza assemblee, manifestazioni, presìdi.

Proprio per informare e discutere, ma anche per chiedere alle forze politiche di esprimersi al riguardo, il Comitato NO AD del Friuli Venezia Giulia ha organizzato due iniziative, di cui la prima assieme all’ANPI provinciale di Udine. Sabato 4 marzo alle 10:30 si svolgerà a Udine presso la sede dell’ANPI in via Brigata Re 29 il primo dei due eventi pubblici, intitolato “Autonomia differenziata: un progetto destabilizzante che riguarda tutte e tutti”. Interverranno, oltre al Comitato NO AD FVG, la portavoce nazionale dei Comitati NO AD Marina Boscaino e Floriana Rizzetto del Comitato nazionale ANPI.

Nel pomeriggio dello stesso giorno alle 15:30 sempre a Udine presso la Sala Leopardi dell’Hotel Cristallo avrà luogo il secondo evento, dal titolo “Autonomia differenziata: cosa ne pensa la politica regionale in FVG?” A questo evento, che vedrà la partecipazione di Marina Boscaino per la relazione introduttiva, oltre ad Antonio Madera del Comitato NO AD Emilia Romagna, sono state invitate ad intervenire personalità del mondo politico del FVG, a rappresentare Partiti che in Consiglio Regionale si oppongono alla Giunta Fedriga: il M5S con Rosaria Capozzi, Open Sinistra FVG con Furio Honsell, Diego Moretti per il Partito Democratico, Roberto Muradore a nome del Patto per l’Autonomia e Maria Sandra Telesca che rappresenta il Terzo Polo.

La cittadinanza è invitata a partecipare, assieme ai soggetti politici, sindacali, del mondo associazionistico della regione.

Daniele Dovenna e Dianella Pez per il Comitato NO AD Friuli Venezia Giulia