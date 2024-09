A Villa Manin un duo di pianoforti faranno rivivere la magia della musica di Michael Jackson

Nella straordinaria cornice del cortile d’onore di Villa Manin andrà in scena il concerto a ingresso gratuito «Moonwalk duet – The piano tribute to Michael Jackson», progetto speciale ispirato al 40° anniversario dall’uscita di «Thriller», l’album più venduto nella storia della musica pop. Si tratta di un tributo al genio musicale di Michael Jackson quello che andrà in scena sabato 28 settembre alle 19 nella splendida cornice del cortile d’onore di Villa Manin di Passariano, a Codroipo, a ingresso gratuito. L’Associazione musicale e culturale «Armonie» – in collaborazione con l’Erpac, l’Ente regionale Patrimonio culturale del Friuli Venezia Giulia, e il Club Unesco di Udine – organizza infatti «Moonwalk duet – The piano tribute to Michael Jackson», concerto per duo di pianoforti che vedrà esibirsi i maestri Sebastian Di Bin e Marco Ballaben.

Il progetto nasce da un’idea di Marco Ballaben, ispirato dalla ricorrenza del 40° anniversario dell’uscita sul mercato mondiale di «Thriller», il disco più venduto nella storia del pop e il più premiato dalle classifiche e dai premi musicali. Pianista e tastierista di estrazione “pop”, Marco Ballaben è attivo da decenni con diverse formazioni e progetti solistici. Sebastian Di Bin è invece musicista classico pluripremiato in numerosi concorsi internazionali, ma sensibile alla cultura pop di qualità.

I due pianisti-compositori si sono cimentati in proprie rivisitazioni pianistiche, originali e uniche, su gran parte delle canzoni di «Thriller», nonché su altri immortali brani del grandissimo Michael Jackson. Dopo il loro acclamato debutto al «Festival TriesteLovesJazz» e al «Festival del Litorale» di Capodistria, Ballaben e Di Bin approdano ora a Villa Manin.

«Le prime collaborazioni con Sebastian Di Bin – evidenzia il presidente di Armonie, Mattia Mestroni –, risalgono al 2007, è ora un grandissimo piacere rinnovare quell’intesa con un nuovo concerto curato dal Maestro, la qualità delle sue proposte è sempre elevatissima. In quest’occasione particolare all’onore di ospitare due grandi artisti, si accompagna l’emozione di poterlo fare in un contesto suggestivo, di pregio artistico e storico».

L’associazione musicale e culturale «Armonie» – ente convenzionato con i Comuni di Basiliano, Coseano, Dignano, Flaibano, Mereto di Tomba e Sedegliano – da quasi 30 anni promuove la cultura musicale nei territori del Medio Friuli e del Friuli Collinare. Il sodalizio è inoltre attivo nell’organizzazione di corsi musicali (contando oltre 300 associati attivi) e di decine di eventi ogni anno.

Per informazioni, associazione Armonie: 340/7117936 oppure eventi@associazionearmonie.it.