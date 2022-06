AAROI EMAC FVG su sanità Fvg allo sbando: Ennesimo atto aziendale sbugiardato, invalidato e sospeso

Nota della segreteria AAROI EMAC FVG (medici anestesisti) in merito al decreto ARCS n.101 del 7/6/2022 a firma del Direttore Generale dott. J. Polimeni. Si deve purtroppo constatare che dopo un coma profondo di ARCS di due anni, dopo il fasullo e propagandistico coinvolgimento dei tecnici su una fantomatica e tardiva riforma del sistema di Emergenza Urgenza FVG, dopo le inaccettabili falsità dette dall’ex direttore di ARCS in Terza Commissione Consiliare..… l’ennesimo atto aziendale sbugiardato, invalidato e sospeso, conferma ARCS come protagonista di una tragi-commedia regionale mentre gli operatori sanitari continuano a licenziarsi e scappare verso realtà lavorative più serie, organizzate e gratificanti ed i pazienti pagano questa mala organizzazione. Chi risponderà di tutto ciò?