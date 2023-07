Abbattimento tigli ex fiera Pordenone. Dal sindaco Ciriani c’è accanita determinazione

“Lasciano esterrefatti le dichiarazioni del Sindaco Ciriani nelle quali ha ribadito l’accanita determinazione di abbattere gli alberi del parco dell’ex-fiera a Pordenone. Non solamente ha sbattuto la porta in faccia a più di un migliaio di cittadini che avevano espresso la loro contrarietà per il significato e il valore ambientale e socio-culturale dell’attuale parco; ma nell’affermare che la Soprintendenza ha dato parere favorevole

all’abbattimento degli alberi, non sembra tenere conto del fatto che il parere dell’unica autorità che possa dare un parere è il Soprintendente regionale Pessina, il quale ha posto invece la tutela di tali alberi.

Non è chiara, infatti, la legittimità di deroghe da parte di qualsiasi Ufficio speciale legato al PNRR del parere dell’autorità di Soprintendenza territoriale! Porterò tale questione anche in sede di Consiglio Regionale, perché gli uffici di progetto PNRR non possono calpestare e scavalcare le prescrizioni della Soprintendenza Regionale.” Così si è espresso Furio Honsell, consigliere regionale di Open Sinistra FVG per la

circoscrizione di Pordenone.