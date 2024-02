Accolto in parte il reclamo dell’Udinese: stadio aperto ma curva Nord chiusa per due turni

La Prima Sezione della Corte Sportiva d’Appello Nazionale ha accolto oggi in parte il ricorso dell’Udinese. Il club aveva impugnato la decisione del Giudice sportivo di disputare una gara a porte chiuse a causa delle intemperanze razziste contro Maignan, portiere del Milan. I giudici hanno rideterminato la sanzione: i bianconeri dovranno disputare due gare con la Curva Nord priva di spettatori. In sostanza la giustizia sportiva sembra aver assolto il club che aveva stigmatizzato il comportamento di quelli che si dovrebbe faticare a definire “tifosi” sansionando invece la “curva” non solo per il compordamento di quanti sono stati identificati come autori degli insulti verbali e fisici ma nche per l’indifferenza di chi, vicino agli esagitati non ne aveva evidenziato il comportameto come inaccetabile. Una sentenza nel segno del “colpo al cerchi e colpo alla botte”, l’Udinese in sotanza potrà contare sul pubblico nella sfida di sabato 3 febbraio contro il Monza alla Bluenergy Arena ma solo in parte.