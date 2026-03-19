Ad Aiello (Ud) la prima meridiana al mondo tipo bifilare su superficie a globo
Domenica prossima 22 marzo in piazza ad Aiello (Ore 12:00) sarà inaugurata un importante meridiana in acciaio tipo “Bifilare su superficie a Globo”. Prima della inaugurazione, in Sala Civica si svolgerà una conferenza gnomonica(Ore 10:30).
Al termine della conferenza (Ore 11:45) tutti i convenuti alla conferenza e gli alunni della scuola primaria di 1° di Aiello, le autorità e la banda G. Rossini di Castions di Strada in testa, raggiungeranno in corteo la piazza di Aiello, per l’inaugurazione di questa particolare meridiana mai costruita fino ad oggi nel mondo!
La meridiana è dedicata al Cammino Celeste, essendo Aiello l’arrivo della prima tappa del Cammino Celeste da Aquileia. www.camminoceleste.eu