Adriacos di Latisana: completata con successo la trasformazione societaria e l’ingresso di Friulia s.p.a.

Adriacos chiude il 2024 mettendo a segno due passaggi di grande rilievo nel suo percorso imprenditoriale. In primis, si è concluso con successo il complesso percorso societario avviato da Adriacos di trasformazione in Società per azioni, aumento del capitale sociale e contestuale adozione del modello organizzativo di “Società Benefit”. Nello nuovo statuto sono state introdotte nove finalità di beneficio comune (tre riferite al settore delle costruzioni e le altre sei di carattere generale) nell’ambito della Società Benefit, per il miglioramento degli aspetti di sostenibilità inerenti all’ambiente, il sociale e la governance, in ottica anche di impatto ESG.

Tale operazione si è poi completata con l’ingresso nel capitale sociale del nuovo socio, Friulia S.p.A. La società finanziaria regionale, partecipata per oltre l’80% dalla Regione Friuli-Venezia Giulia, ha infatti sottoscritto un aumento di capitale di 1 milione di euro, concorrendo al 20% dell’attuale capitale sociale complessivo di Adriacos, ora determinato in 5 milioni di euro (di cui l’80% in mano alla famiglia Frattolin).

L’operazione rappresenta l’esito di un progetto avviato alla fine del 2018, frutto di un percorso lungo e complesso, che trova ora piena realizzazione.

“Con l’ingresso di Friulia e l’adozione del modello di Società Benefit, Adriacos si avvarrà di nuovi strumenti per consolidare ulteriormente la propria crescita, rafforzando la competitività aziendale e contribuendo in modo significativo allo sviluppo occupazionale e produttivo del territorio regionale e non solo” – commenta l’ingegnere Alessandro Dri, direttore amministrativo di Adriacos e da pochissimo ESG & Responsibility Manager dell’azienda.

L’investimento di Friulia, infatti, non solo rappresenta un importante riconoscimento del potenziale di Adriacos, ma costituisce anche un volano per il consolidamento del tessuto economico regionale, in linea con gli obiettivi di crescita e innovazione aziendali, nonché di sviluppo sostenibile del proprio business.

La scelta di adottare il modello di Società Benefit rappresenta invece il culmine di un percorso decennale incentrato sulla responsabilità sociale, la sostenibilità, la digitalizzazione e l’innovazione. Adriacos ha implementato negli anni sistemi di gestione per la salute e sicurezza, l’ambiente, la responsabilità sociale, la parità di genere e ha adottato di recente il modello organizzativo e di gestione per la prevenzione dei reati ai sensi del D. Lgs. 231/2001.

Ora, con l’inclusione di nuove nove finalità di beneficio comune, l’azienda si impegna formalmente a coniugare lo scopo di lucro con obiettivi “benefit”, che puntano a un impatto positivo e concreto per le persone, le comunità, l’ambiente e tutti i portatori di interesse, tra i quali lavoratrici/lavoratori, clienti, fornitori, finanziatori, creditori, pubblica amministrazione e società civile.

Il nuovo status di “società benefit” si aggiunge a una lunga serie di traguardi nel campo della sostenibilità e della qualità, consolidata anche dalle certificazioni ISO 14001 (Ambiente), ISO 45001 (Sicurezza), SA 8000 (Responsabilità Sociale) e PDR 125 (Parità di Genere) rilasciate da Bureau Veritas Italia, ente terzo indipendente che ha avuto modo di evidenziare come l’azienda dimostri attenzione alle normative e al rispetto degli standard internazionali di certificazione.

Fondata a Latisana, dove ha sede, nel 1997, Adriacos è un’impresa di costruzioni generali che opera nel settore edile sia pubblico che privato, offrendo un servizio completo a partire dalle fasi iniziali di ricerca di aree urbanistiche idonee, per poi passare alla progettazione, all’esecuzione diretta delle opere e all’assistenza al cliente post ultimazione dei lavori.

Adriacos opera in tre principali settori delle costruzioni, ovvero in quello di costruzione di edifici residenziali e non, in quello stradale di costruzione di opere per la mobilità (strade, piazze, piste ciclabili, ponti, parcheggi), di infrastrutture a rete (fognature, acquedotti, impianti di irrigazione, gas), di opere di bonifica e sistemazione idraulica, di verde e arredo urbano e in quello marittimo e fluviale.

Adriacos chiude il 2024 con un fatturato di gruppo superiore a 60 milioni di euro e un organico di gruppo superiore a 110 dipendenti.