Fondazione Pietro Pittini. Percorsi spericolati: al via la 4° edizione – aree interne e protagonismo giovanile

Percorsi Spericolati, progetto promosso dalla Fondazione Pietro Pittini, in collaborazione con Meraki – desideri culturali e Magma srl impresa sociale, torna con l’obiettivo di rispondere a una duplice sfida: accompagnare i giovani nell’esplorazione del proprio potenziale per diventare protagonisti del cambiamento sociale e sostenere il tessuto economico delle aree montane e interne del Friuli Venezia Giulia.

Dal 2022 il progetto ha coinvolto oltre 70 giovani provenienti da tutte le regioni d’Italia, offrendo loro l’opportunità di scoprire alcune delle aree interne del Paese, partecipare ad attività di orientamento e formazione, approfondire le problematiche locali e contribuire attivamente alla valorizzazione dei beni comuni e del territorio.

Giunto alla sua quarta edizione, Percorsi Spericolati unisce formazione, esperienza sul campo e progettazione territoriale. Il percorso offre ai partecipanti un’immersione nelle realtà locali, favorendo l’interazione tra vecchi e nuovi abitanti, alla ricerca di soluzioni innovative per contrastare fenomeni come lo spopolamento, la perdita dei luoghi di aggregazione e l’inaccessibilità ai servizi.

Un laboratorio per il futuro delle aree interne

Le aree interne del nostro Paese, lungamente trascurate dalle politiche pubbliche, sono oggi al centro dell’attenzione grazie a nuovi modelli di vita e lavoro che emergono con un altissimo potenziale trasformativo. Percorsi Spericolati risponde a questa sfida coinvolgendo giovani da tutta Italia in un’esperienza che parte dalla formazione su competenze chiave (progettazione, service design, storytelling, comunicazione, fundraising) per arrivare allo sviluppo di progetti concreti nei territori.

Il progetto si rivolge a giovani tra i 18 e i 30 anni, studenti, studentesse, lavoratori, lavoratrici o persone in cerca di orientamento professionale, appassionate al mondo della montagna e delle aree interne. È un’opportunità per chi vuole mettere a frutto e acquisire nuove competenze; approfondire strumenti di comunicazione e coinvolgimento delle comunità; lavorare in squadra con altri giovani interessati alla rigenerazione territoriale.

Le tappe di Percorsi Spericolati

Febbraio 2025: Presentazione del progetto, del gruppo e introduzione del contesto locale tramite call;

9-16 marzo 2025: Formazione residenziale con workshop gratuiti (9-12 marzo), fase immersiva (13-16 marzo) in una località montana del Friuli-Venezia Giulia e incontro con le realtà locali;

Marzo-maggio 2025: Lavoro a distanza per sviluppare i progetti di valorizzazione delle realtà locali;

Maggio 2025: evento conclusivo in Friuli-Venezia Giulia (8-11 maggio) con finalizzazione dei progetti e presentazione pubblica.

Candidature e informazioni

La partecipazione è gratuita e include vitto e alloggio per i momenti residenziali. Per partecipare è necessario compilare il form online disponibile qui o sul sito www.percorsispericolati.it entro il 19 gennaio 2025.