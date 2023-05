Affitti e diritto alla studio, solidarietà dalla CGIL al sit-in degli studenti di Udine

«Quella sul costo degli affitti per gli studenti e sull’accesso alla casa in genere è una delle emergenze che affliggono questo Paese, con un rischio concreto che diritti fondamentali come quelli allo studio e a un’abitazione dignitosa vengano negati o pesantemente ridimensionati». È quanto dichiara il segretario generale della Cgil di Udine Emiliano Giareghi, che questa mattina ha visitato il sit-in di protesta organizzato dall’Udu (Unione degli Universitari) in viale Ungheria, all’ingresso della Casa dello Studente. «La Cgil – aggiunge Giareghi – condivide e sostiene questa importante mobilitazione degli studenti, che ha il grande merito di sensibilizzare l’opinione pubblica su un problema che richiede misure incisive, indispensabili per calmierare il costo degli affitti e far prevalere le ragioni del diritto allo studio su quelle della rendita e della speculazione immobiliare». Solidarietà agli studenti anche dalla Flc, il sindacato scuola e università della Cgil, che ha portato il suo saluto al presidio con Marco Duriavig, in rappresentanza della segreteria provinciale.