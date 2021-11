Agenda 2030: le professioni del futuro

Si parlerà di “Professioni del futuro” al prossimo evento promosso da CIDA FVG (Confederazione Italiana dei Dirigenti e delle Alte professionalità) e LEF, in programma martedì 9 novembre dalle ore 17.30 nella sede di LEF di San Vito Al Tagliamento in Viale Comunali 22. Il progetto è frutto di un lavoro articolato, sviluppato insieme ad esperti del settore attraverso un confronto sulle tematiche generali sul lavoro, la formazione, l’orientamento con degli approfondimenti su specifici temi. Il concetto si è sviluppato negli eventi e incontri di tutte le federazioni aderenti a CIDA in FVG organizzati e promossi dalla CIDA FVG anche in collaborazione con CIDA Veneto e Trentino Alto Adige.

L’idea è di donare queste idee ad amministratori, politici, manager, lavoratori, studenti e famiglie con la speranza che le medesime possano essere d’ispirazione per scelte sul futuro delle nostre vite. Il convegno, permetterà di acquisire la prospettiva completa dei processi di digitalizzazione del lavoro e di imparare ad analizzare le diverse tipologie di attività per ottimizzarlo e aumentare le performance.

L’evento si svolge in presenza nella sede di LEF di SAN VITO AL TAGLIAMENTO IN VIALE COMUNALI 22 (posti limitati e obbligo di green pass) Inoltre è possibile seguire l’evento in MODALITA' VIRTUALE attraverso la piattaforma Zoom.

Programma degli interventi:

Introduzione di:

Licia Cianfriglia, vicepresidente Confederazione italiana dei dirigenti e delle alte

professionalità e membro dello staff del presidente Associazione nazionale presidi

Dibattito tra:

Vannia Gava, Sottosegretario di Stato al Ministero della Transizione ecologica

Alessia Rosolen, Assessore regionale al lavoro, formazione, istruzione, ricerca, università e famiglia della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia

Michelangelo Agrusti, presidente Confindustria Alto Adriatico e presidente LEF

Stefano Visintin, vicepresidente Confcommercio Venezia Giulia e presidente

Confederazione generale italiana dei trasporti e della logistica Friuli Venezia Giulia

Gianpiero Gaviraghi, esperto di intelligenza emotiva

Moderano:

Daniele Damele, segretario Confederazione italiana dei dirigenti e delle alte professionalità del Friuli Venezia Giulia e presidente Federmanager del Friuli Venezia Giulia

Marco Olivotto, direttore generale LEF

Conclusioni a cura di:

Alberto Felice De Toni, presidente Fondazione della Conferenza dei Rettori delle Università italiane