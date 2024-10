Aica protagonista in Fvg nel weekend dedicato a cybersecurity e intelligenza artificiale

AICA – Associazione Italiana per l’Informatica e il Calcolo Automatico sarà protagonista del weekend dedicato a Cybersecurity e Intelligenza Artificiale in programma a Udine e Tavagnacco. Molti i relatori di spicco provenienti dal mondo del digitale per un ampio dibattito sulle sfide legate alla sicurezza informatica, all’utilizzo dell’AI e alle competenze digitali.

Venerdì 18 ottobre AICA sarà partner del Digital Security Festival in programma a Udine al Palazzo della Regione Friuli Venezia Giulia: grazie alla sua conoscenza ed esperienza in materia di cultura digitale, la storica associazione parteciperà attivamente alle tavole rotonde dedicate all’Intelligenza Artificiale, alla Cybersecurity e alle competenze digitali.

Sabato 19 ottobre AICA organizza l’evento “Competenze digitali e Cybersecurity per l’Intelligenza Artificiale” all’interno dell’Artificial Intelligence Forum in programma a Tavagnacco dal 18 al 20 ottobre. L’evento sarà l’occasione per approfondire il ruolo delle competenze digitali nel mondo della scuola e del lavoro e per presentare inoltre le Olimpiadi di Informatica che nel 2025 si terranno per la prima volta in Friuli Venezia Giulia: Udine ospiterà infatti le finali italiane e l’edizione europea “Balkans”.

Info: https://www.aicanet.it/dettaglio-evento?eventId=5671897