Non abbiamo mai considerato positivo il sistema del numero chiuso per l’accesso all’Università.

Quanti talenti sprecati negli anni per un quiz non risolto o per difficoltà economiche delle famiglie.

E quanto hanno pesato in questi anni le lobbies dei vari segmenti accademici per determinare la cosiddetta selezione di merito.

Esempi per fare diversamente ne esistono in tanta parte d’Europa, ma non è andata così.

Ora, assistiamo alla carenza di medici soprattutto nel sistema sanitario pubblico, mentre in quello privato ci pensano i possibili “lauti” guadagni a incrementare le file dei sanitari. Si sa, per altro, che a garantire quei proventi è comunque in grande parte il sistema fiscale pubblico. Ma questa è un’altra storia.

Siamo comunque giunti al punto che il telegiornale pubblico regionale in un servizio di stamane ci dice che le difficoltà dei nostri pronto soccorso saranno supportate “dall’aiuto”, proprio dall’aiuto è stato detto, del sistema sanitario privato. Mala tempora…

Zihal