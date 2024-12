Al via “Bar Sport. Storie di sfide, riscatti e passioni” una narrazione ‘in contropiede’ di Paolo Patui

Dal 3 dicembre 2024 al 10 gennaio 2025, le circoscrizioni cittadine di Udine ospiteranno “Bar Sport. Storie di sfide, riscatti e passioni”, una narrazione ‘in contropiede’ di Paolo Patui. L’iniziativa, curata dall’Associazione culturale Bottega Errante, è realizzata con il contributo del Comune di Udine e in collaborazione con la Biblioteca Civica V. Joppi.

Sette appuntamenti nelle sette circoscrizioni di Udine in cui Paolo Patui, scrittore e autore di teatro, ci porterà a scoprire lo sport che parte dal basso, quello che porta con sé vittorie e sconfitte, paure e speranze, amarezza e gioia.

BAR SPORT – In “Bar sport. Storie di sfide, riscatti e passioni” Paolo Patui ridà vita a partite di pallone o di basket, sfide di pugilato e di ciclismo, vissute non da campioni, ma da persone comuni. Gente che suda e arranca e cerca se stessa dentro al brivido di una gara da vincere o a un match da affrontare, usando la rabbia piuttosto che l’imbroglio, il pianto piuttosto che la paura. Accanto ai protagonisti di queste storie riemergono vicende sepolte, eppure incredibili: i rigori calciati di tacco dal friulano Arrigo Dolso, l’epopea dei ragazzi del Brunetta, la palla nel cesto nel campetto all’aperto del Ferroviario, la boxe elegante di Mario Vecchiatto, la terra rossa della pista di atletica di Paderno ricoperta dal “rubkor”, uno dei primi materiali sintetici comparsi a Udine, i ragazzini terribili di Viale Venezia a Udine o il leggendario vecchio stadio Moretti. Il tutto si intreccia con i grandi eventi della Storia, dal rapimento Moro al Covid, in un racconto che restituisce non solo il volto dello sport, ma anche quello della società friulana.

Racconti, narrazioni, letture, memorie capaci di stupire e affascinare gli spettatori di tutte le età.

Il primo appuntamento è martedì 3 dicembre alle ore 20.30 presso la Biblioteca di San Gottardo (Via delle Forze Armate 4); si prosegue martedì 10 dicembre alle ore 20.30 presso il Bocciodromo Udinese a Cussignacco (Sala Geretti, Via Padova 20); a seguire venerdì 13 dicembre alle ore 20.30 presso il Circolo Nuovi Orizzonti ai Rizzi (Via Brescia 3); lunedì 16 dicembre ore 18.00 presso Università della Terza età Paolo Naliato di Paderno (via Piemonte 82/9) e martedì 17 dicembre ore 20.30 presso Biblioteca Civica V. Joppi (Sala Corgnali, Riva Bartolini 5).

Si riprende poi nell’anno nuovo giovedì 9 gennaio ore 20.30 presso la Sala A della Circoscrizione di Udine Sud (via Pradamano 21), per chiudere venerdì 10 gennaio ore 20.30 alla Sala Polifunzionale Sguerzi a Sant’Osvaldo (via Santo Stefano 5/a).

Paolo Patui è uno scrittore ed esperto di storia dei teatri friulani, è autore di numerosi testi teatrali, rappresentati in Italia e all’estero. È stato direttore artistico della rassegna di resistenza letteraria Leggermente e ha pubblicato diversi libri. È stato insignito nel 2012 del Premio Etica per la Cultura e nel 2021 del Premio Nazionale Storie di Sport.

Ingresso libero e gratuito fino a esaurimento posti.