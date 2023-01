Al via la costituente Pd-Articolo Uno in Friuli: confronto a San Giorgio di Nogaro per un nuovo soggetto del centro-sinistra

Un appuntamento aperto non solo a iscritti e simpatizzanti di PD e Articolo UNO, col quale le federazioni provinciali dei due partiti intendono congiuntamente iniziare anche a livello locale il dibattito nell’ambito della fase costituente di un nuovo soggetto del centro-sinistra avviata a livello nazionale. “La Costituente del PD per un nuovo soggetto del centro-sinistra. La Costituente e il ruolo dei progressisti in Friuli” sarà l’iniziativa di lancio che si svolgerà sabato 14 gennaio 2023 alle ore 10:00 presso Villa Dora a San Giorgio di Nogaro, Comune in cui negli anni si è affermata una salda alleanza di centro-sinistra. “E’ importante confrontarsi sul ruolo dei progressisti e sul percorso che si vuole costruire per il futuro, si legge in una nota, con particolare attenzione al contesto politico-culturale friulano, segnato anch’esso, come il resto d’Italia, da gravosi problemi relativi ai servizi pubblici a cominciare dalla sanità, da un graduale depauperamento della sua economia, da crescenti diseguaglianze sociali e da un progressivo invecchiamento della popolazione. Lo faremo in questa prima fase anche col contributo di rappresentanti del mondo sindacale, culturale e del terzo settore della comunità friulana”.