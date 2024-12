Al via l’ampliamento del Parco CREAttivo ad Aquileia

Nuovi percorsi ludico-sensoriali sono stati inaugurati martedì scorso 3 dicembre 2024, ad Aquileia, nel Parco urbano CREAttivo in corso Gramsci (zona verde presso le scuole).

Il Parco CREAttivo è frutto di un progetto ideato e curato dall’Associazione Culturale Maravee, sostenuto dalla Regione Friuli Venezia Giulia e reso possibile dalla collaborazione e partecipazione di diversi soggetti: la Scuola Mosaicisti del Friuli, il Comune di Aquileia, la Fondazione Aquileia, l’azienda Legnolandia.

Attraverso un concorso rivolto agli allievi della Scuola Mosaicisti del Friuli, intitolato proprio CREAttivo #5, sono state selezionate le proposte degli interventi musivi più interessanti e convincenti da eseguire su tavoli e su pannelli da gioco prodotti dall’azienda Legnolandia, per renderli unici e collegarli, attraverso scelte figurative, al filo della storia di Aquileia che la comunità è orgogliosa di preservare.

I nuovi arredi del Parco CREAttivo, che si aggiungono a quelli già presenti realizzati lo scorso anno, vedono dunque l’intervento degli allievi vincitori del concorso: Sasha Anisimova, Francesca Chionna, Chiara De Stefano, Giulia Menegon, Jacopo Mingozzi e Veronica Pessotto.

Nello specifico Francesca Chionna e Chiara De Stefano hanno impreziosito due tavoli da gioco simboleggiando i siti UNESCO (a cui appartiene anche la città di Aquileia per l’importanza dei suoi mosaici) del Friuli Venezia Giulia e della confinante Slovenia.

Sasha Anisimova, Francesca Chionna, Giulia Menegon, Jacopo Mingozzi e Veronica Pessotto hanno invece lavorato su tre pannelli ludici caratterizzati da uno specchio, dal gioco del tris e dai numeri. I loro mosaici richiamano forme, motivi decorativi e figure che si ritrovano nei pavimenti musivi romani di Aquileia.

Gli inserimenti a mosaico ideati dagli allievi, impegnati anche nella loro esecuzione, sono caratterizzati da sostenibilità e discrezione: adoperando lo spazio a disposizione nell’arredo ligneo, senza interferire con la sua funzione ludica, e studiando soluzioni a mosaico che anche nella resa tecnica sanno essere semplici e di ornamento, adatte al contesto dell’area verde e soprattutto all’età e ai gusti dei giovani fruitori.

All’inaugurazione oltre ai partner di progetto già citati, erano presenti gli alunni della scuola primaria di Aquileia che sono stati guidati nella visita al parco da due personaggi d’eccezione: Arlecchino, interpretato da Claudia Contin, e da Dj Tubet. Sono infatti i bambini di Aquileia i veri destinatari del Parco CREAttivo che unisce l’ambiente naturale, l’arte del mosaico e le radici del passato attraverso il gioco, la scoperta e la condivisione nella speranza di far crescere cittadini consapevoli e rispettosi del proprio territorio.