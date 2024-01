Al via oggi la 6^ edizione del premio Pordenonelegge poesia “i poeti di vent’anni” e il contest “esordi”

Poesia, parola chiave di questo inizio anno 2024. Ancora una volta è la poesia a ispirare le iniziative di Fondazione Pordenonelegge.it, con il bando che si apre oggi – mercoledì 10 gennaio – e nasce a favore dei giovani autori: la 6^ edizione de “I poeti di vent’anni. Premio Pordenonelegge Poesia” è infatti rivolta a chi è nato fra il primo gennaio 1994 e il 31 dicembre 2003 e ha pubblicato il suo libro di poesia nel corso del 2023. Pordenonelegge rinnova così un’attenzione già consolidata per chi scrive poesia e ha meno di 30 anni: un’opportunità per individuare le voci più giovani, indagando i modi, gli stimoli, la creatività con cui si rinnova il “fare poetico”. Deadline di partecipazione è il 31 marzo, il bando a questo link (https://www.pordenonelegge.it/tuttolanno/premio-pordenonelegge-poesia-2020?tok=cGlwcG9wbHV0b3BhcGVyaW5vMjAxNA==).

Entro il 31 luglio sarà pubblicata la lista dei 3 libri finalisti e nel corso di pordenonelegge 2024 (18/22 settembre) è prevista la proclamazione del vincitore.

La Giuria del Premio Pordenonelegge Poesia è composta da Roberto Cescon, Azzurra D’Agostino, Tommaso Di Dio, Massimo Gezzi e Franca Mancinelli. Il Premio è promosso da Fondazione Pordenonelegge.it in collaborazione con Camera di Commercio di Pordenone – Udine, Crédit Agricole, Teatro Comunale Giuseppe Verdi Pordenone e Best Western Plus Park Hotel Pordenone. Una giovane autrice si è aggiudicata l’ultima edizione del Premio, Diletta D’Angelo con il libro d’esordio, Defrost (Interno Poesia); finalisti 2023 sono stati Antonio Francesco Perozzi con Lo spettro visibile (Arcipelago Itaca) e Lorenzo Pataro con Amuleti (Ensemble).

E sempre oggi si apre la nuova edizione del progetto “Esordi”, un radar che indaga sul contemporaneo ed esplorare l’esistente: uno sguardo in divenire sulla lingua del nostro tempo, oggi più che mai necessario in Italia. Ma sarà anche l’occasione offerta a tre autori di esordire in un contesto rilevante come pordenonelegge. “Esordi” selezionerà infatti tre raccolte di autori esordienti (che dovranno essere scritta in lingua italiana, o in uno dei dialetti o lingue minoritarie con traduzione in italiano), attraverso la scelta di un comitato di lettura composto dai poeti Roberto Cescon, Azzurra D’Agostino, Tommaso Di Dio, Massimo Gezzi, Franca Mancinelli. Le raccolte selezionate (fino a un massimo di 800 versi o 7000 caratteri spazi inclusi) saranno pubblicate in ebook a cura di Fondazione Pordenonelegge, accompagnate da un’introduzione. Lo scorso anno sono state selezionate le sillogi degli esordienti: Silvia Atzori, Alessandro Farris e Beatrice Magoga. Per partecipare a “Esordi” bisogna, entro il 31.03.2024, compilare il form https://www.pordenonelegge.it/tuttolanno/progetto-esordi?tok=cGlwcG9wbHV0b3BhcGVyaW5vMjAxNA== e inviare il file della propria raccolta. L’ebook “Esordi” sarà presentato nell’ambito di pordenonelegge 2024, alla presenza dei tre autori selezionati. Info e dettagli sul sito www.pordenonelegge.it.